McBurnie, de tardar cuatro meses en marcar con la UD Las Palmas, a hacerlo en tres días con el Hull

A Oli McBurnie le ha bastado apenas tres días para volver a sentir lo que es meter un gol en el Reino Unido. En su segundo partido con el Hull City, el ex delantero de la UD Las Palmas ya vio portería con un remate al primer toque en el área chica del Wrexham AFC, equipo de la Championship, la segunda inglesa, en la primera ronda de la Carabao Cup, el patrocinador de la Copa de la Liga. Choque en el que cayó eliminado en la tanda de penaltis después de un 3-3 global.

Si Sergej Jakirovic, el entrenador del Hull, le pidió 15 goles a McBurnie cuando le llamó para convencerle de que regresara a las islas británicas, el escocés no ha tardado mucho en restar una diana al objetivo que le prometió al técnico bosnio. Le hizo debutar en la liga el pasado 9 de agosto, cinco días después de su firma con el club inglés y disputar 19 minutos contra el Coventry City (0-0), tiempo suficiente para ver su primera tarjeta amarilla.

Sin embargo, en el primer partido como titular con la camiseta atigrada, ya Oli dejó muestras de que el juego directo del Reino Unido le va como anillo al dedo. Cabalgó junto a sus compañeros un ataque llevado desde la zona defensiva y con un movimiento de puro nuevo al primer palo remató el centro del lateral diestro, Cody Drameh.

Su primer gol con Las Palmas fue en la Copa del Rey, en diciembre, contra el Europa

De esta forma, el estreno goleado con el Hull ha sido mucho más prematuro que en Las Palmas, puesto que con la elástica amarilla le costó cuatro meses en batir a un portero rival. Llegó en Barcelona, también en un partido de Copa del Rey, cuando rubricó un doblete ante el Europa para superar la segunda eliminatoria del torneo del KO.

Ocho meses en Liga

Aun así, más le costó a McBurnie meter el primer gol en Liga con la Unión Deportiva. Hasta la jornada 30 tuvo que esperar la afición insular para cantar un tanto del escocés, ídolo de la grada desde el primer día, al traspasar la línea de meta de la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria. Un chirlo que de poco sirvió, pues Las Palmas cayó por 1-3.

Pasaron ocho meses para que Oli se estrenara en la competición liguera, encadenó una segunda vez acto seguido contra el Getafe en el penúltimo duelo que la UD ganó en Primera previo a la última gran noche contra el Atlético de Madrid.

Finalmente McBurnie alcanzó los tres goles con el que le hizo al Valencia en el último tren hacia la salvación que dejó pasar Las Palmas con la derrota ante el conjunto che en Siete Palmas. Un remate en plancha a centro de la frontal de Campaña, con el equipo volcado sobre el área contraria a la desesperada para intentar un milagro que nunca llegó y que terminó en la pesadilla del descenso capitaneada por Diego Martínez.