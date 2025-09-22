Mata y Arvelo, inéditos e invisibles en la nueva UD Las Palmas

Ostracismo sin término medio. Jaime Mata y Adam Arvelo ocupan los últimos puestos de la clasificación de minutos disputados en lo que va de temporada en esta nueva UD Las Palmas, un aspecto que queda redundado tras el debut de Juanma Herzog el pasado sábado; el canterano saltó al césped de Butarque en el descuento del choque para suplir a un acalambrado Álex Suárez y pudo por fin estrenar su número de participaciones en esta campaña. De esta forma, el delantero madrileño y el extremo tinerfeño se quedan como los únicos que no se han enfundado todavía la elástica amarilla en partido oficial. Todo ello, sin contar a los jugadores que han sido baja en estos primeros compases del campeonato como Viti Rozada, Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez.

La situación de Jaime Mata ha sufrido numerosos cambios durante los últimos meses. El curso pasado, llegó a la Isla para sumar veteranía a la plantilla y cumplir con un rol muy concreto por el tipo de ariete que es. A pesar de ello, su bagaje de tantos quedó escaso para los 773 minutos que disfrutó, ya que solo pudo anotar en la Copa del Rey ante el Ontiñena, donde firmó un póker de cuatro tantos. De resto, se quedó a cero, porque tampoco sumó ninguna asistencia en los 33 encuentros en los que saltó al césped con Carrión y Diego Martínez.

No obstante, su contrato con la UD siguió vigente después de que los amarillos consumasen el descenso, por lo que para el ex del Getafe se iniciaba una nueva etapa: nuevo entrenador, plantel, reto y nueva categoría. Comenzó la pretemporada jugando y siendo titular para Luis García, una cuestión que dejó entrever que tendría algo de protagonismo una vez arrancara el calendario de compromisos oficiales. Aun así, todo se torció; en medio de la vorágine del comienzo de curso su nombre se colocó en la rampa de salida, pero al final todo quedó olvidado y su continuidad se escenificó con el final del mercado.

En un escenario diferente se maneja Adam Arvelo; la llegada del joven extremo tinerfeño se llevó a cabo como una apuesta de futuro y aprovechar la carta de libertad de un futbolista canario que había tenido recorrido en los últimos años: de la cantera del Villarreal pasó a la del Real Madrid y desde Valdebebas aterrizó directamente en el Sporting de Portugal, donde participó con el equipo sub 23 del cuadro lisboeta, llegando a debutar con el primer equipo en un amistoso, hasta que su contrato quedó expirado y recaló en la entidad grancanaria.

Sin embargo, su protagonismo en la pretemporada y con el curso iniciado se ha reducido a muy poco. En los seis encuentros disputados por Las Palmas, el nombre del atacante de Candelaria ha aparecido en algunas convocatorias, pero más allá de eso ha sido invisible. La falta de experiencia y el nivel competitivo de los hombres de arriba le ha colocado muy lejos en las previsiones de un Luis García, que ha probado en las bandas al resto de futbolistas que pueden ocupar una de esas posiciones. Además, que ahora mismo el once insular sale de carrerilla por su rendimiento ofensivo y no ha llegado todavía la hora de hacer probaturas.

Minutos para todos

Lo cierto es que el discurso de puertas para fuera de Luis García sobre los dos jugadores que todavía no se han estrenado es un poco diferente. Por un lado, de Jaime Mata comentó que sí que le ve una pieza «aprovechable», destacando su participación dependerá del contexto: «Hay ciertos contextos de partidos en los que Mata nos puede ayudar; puede haber situaciones de bloques muy bajos en los que tengamos que atacar con centros, y él es muy peligroso en ese tipo de acciones. Además, que también se involucra en la fase defensiva, por lo que tiene la confianza y hay que ver si llega su momento», aseguraba el técnico asturiano.

Asimismo, sobre Adam Arvelo lo que pedía el preparador isleño era «paciencia», aunque sí que destacó haber visto mejoría en el extremo tras unos meses de trabajo. «A Adam lo veo mucho mejor. Muchas veces, los chicos son jóvenes y les cuesta tomar conciencia del club en el que están, pero he visto su crecimiento y tiene que seguir trabajando de la misma manera y con la misma ilusión independientemente de los minutos que tenga», aclaraba Luis García en su rueda de prensa previa al choque en El Plantío.

A esas palabras sobre ambos atacantes, el ovetense también añadió una frase que, de una forma u otra, ha repetido en varias ocasiones durante sus comparencias: «Estoy convencido de que va a haber momentos para todos porque la temporada es muy larga y los contextos son muy variables».

Aunque desde el principio la apuesta de Luis García ha sido la de tener a todos sus hombres enchufados, algo que han repetido hasta los propios jugadores que han atendido a los medios en las últimas semanas, todavía no ha llegado el turno de Mata, que entró en la convocatoria para la visita a Butarque por delante de Marc Cardona, que se quedó en la Isla por decisión técnica, o Arvelo. Los dos siguen esperando esa oportunidad para jugar y poder demostrar, pero lo cierto es que por ahora no ha llegado. El buen rendimiento de los amarillos en la parcela ofensiva y la preferencia del entrenador en ciertas figuras les ha dejado en un ostracismo difícil de llevar. Por tanto, deberán llevar esta situación con serenidad, aunque hay que señalar que el ariete madrileño termina contrato en junio del 2026 y el tinerfeño firmó hasta 2027 con opción a renovar por dos cursos más, algo que expone dos escenarios completamente distintos para ambos de cara a su futuro en la entidad.

'Churripi' y Adri Suárez tampoco se han estrenado

Más allá de los hombres de campo y los lesionados, en la portería también aguardan por sus minutos los dos metas que son competencia directa de Dinko Horkas: José Antonio Caro, Churripi, y Adri Suárez. Ambos no han podido desbancar al croata de la titularidad pese a las dudas, una cuestión que el propio Luis García ha dejado abierta con aquella aseveración en la que informó que podía cambiar de arquero en cualquier momento. Así pues, con todos listos para saltar al césped, ha sido Horkas el que ha ganado una batalla en la que no tiene rival por ahora.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas