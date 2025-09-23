Manu Fuster saca la varita y recupera su versión más decisiva en la UD Las Palmas

Renacido para la causa. Manu Fuster encuentra, por fin, el camino para billar con la camiseta de la UD Las Palmas y Luis García es uno de los principales culpables por toda la confianza que ha depositado en él. El jugador valenciano no solo se ha asentado de forma clara en el once titular, sino que se ha convertido en una figura clave a nivel colectivo, una cuestión que refrenda mediante las tres asistencias que acumula en lo que va de temporada. Entre ellas, ese último pase de gol en el que arranca desde el sector derecho con velocidad sorteando alguna marca para, con el espacio preciso y la visión correcta, convertir el desmarque de Ale García en tres puntos; puso la pelota donde la acción lo requería.

Lo cierto es que la entidad pío-pío llevó a cabo un buen desembolso por su fichaje -en torno a los dos millones de euros- y la apuesta por hacerse con sus servicios fue total, tratando de adelantarse al resto de competidores al cerrar la firma del futbolista del Albacete por aquel entonces antes incluso de que terminase el curso 2024-25. Sin embargo, el 14 necesitaba reencontrarse. El curso pasado apenas tuvo continuidad, no logró hacerse indispensable y su impacto en el juego resultó escaso, aunque hay que reseñar que participó en siete goles isleños en 31 partidos con tres tantos y cuatro asistencias. Aun así, la mitad llegaron durante la Copa del Rey.

Recuperar el brillo tras un curso sin continuidad

Tras el fracaso del descenso, Fuster tenía que tomar otro papel; había que asumir más responsabilidad con el objetivo de demostrar que lo del curso pasado fue por casualidad y falta de oportunidades. Se lo tomó a pecho y durante el verano, en esos entrenamientos de pretemporada, ya con Luis García como técnico, consiguió ganarse un sitio de privilegio dentro de ese grupo especial del entrenador asturiano que conforma su guardia pretoriana particular. De ese modo, pudo alcanzar una condición de titular que solo perdió durante la visita al Estadio de Gran Canaria de la Real Sociedad B, donde sí que actuó desde el banquillo jugando los últimos 20 minutos.

De resto, siempre ha sido importante, con cierta intermitencia e irregularidad en cuanto a su rendimiento, pero con peso dentro del esquema. En ese sentido, el de Manises ha aglomerado protagonismo para buscar ese último pase, donde es una pieza básica del engranaje de la UD; ahí trata de sumar desde su capacidad para ver el juego y abrir espacios, partiendo casi siempre desde la derecha para venirse hacia el centro, aunque también le gusta pisar un poco más cerca esa zona del campo donde ha parecido establecer una conexión interesante con Marvin Park, otro de los renacidos por el míster amarillo. Su acierto en los pases precisos, donde alcanza el 80%, es fundamental para tratar de definir. De hecho, quizás la falta de acierto de los jugadores de ataque le haya llevado a no tener en su haber alguna asistencia más, aunque Ale García se ha convertido en su socio favorito al haber transformado dos goles cuyo pase previo fueron del centrocampista amarillo.

Quizás, lo que le está faltando a Manu Fuster en este arranque es el gol. Por intentos no es, ya que el valenciano quiere, se prodiga y pisa área, aunque por ahora no ha podido materializar ninguna de sus ocasiones. No obstante, ese momento de marcar llegará porque Las Palmas está construyendo un equipo ofensivo, que pretende instalarse en campo rival y esa situación acabará cayendo por su propio peso. Es más, en su última campaña en el Albacete se marchó hasta los 19 tantos producidos, con 8 goles y 11 asistencias, por lo que todo indica que si no pierde el sitio en el equipo y la evolución de la escuadra de Luis García continúa por el camino correcto podría acercarse a esos números, lo cual sería fantástico a nivel colectivo para una escuadra como la insular que necesita de la calidad de sus piezas para aspirar al ascenso.

Los jugones, al poder

Más allá del buen momento que vive Fuster como jugador de la UD, hay que tener en cuenta que esta resurrección entre comillas tiene mucho que ver con Luis García. El ovetense ha apostado claramente por una serie de jugadores que están dando la cara por él con buenas actuaciones y registros, algo que se solventa a través de los resultados pese a que todavía no se ha visto ese partido redondo de los isleños. De esa manera, el preparador está conjugando unas piezas muy interesantes, que son intercambiables y al mismo tiempo encajan entre sí. Fuster, Iván Gil, Jonathan Viera y Lorenzo Amatucci, además de un Enzo Loiodice que parece que también va a más, son futbolistas a los que no les quema la pelota tanto en la elaboración como en la definición, por lo que la base del juego ofensivo está a salvo. Todo ello, son contar a Barcia y Mika, quienes son un apoyo constante para sacar la pelota desde atrás.

Sea como sea, Manu Fuster ha recuperado la sonrisa y sus números hablan por él; ahora debe mantener ese nivel para seguir siendo decisivo justo antes de encarar una etapa clave en la carrera de todo futbolista, ya que en octubre cumple 28 años y arrancan los que deberían ser sus mejores años deportivos. Con contrato hasta 2028, su varita mágica puede marcar la diferencia esta temporada y, a poco que los delanteros empiecen a encontrar el olfato, el centrocampista de Manises puede estar ante el año de su confirmación, pero también el de su redención.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas