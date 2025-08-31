El Málaga, primer ‘grande’ que visita el Gran Canaria

A pesar del descenso a Segunda la temporada pasada, la UD Las Palmas va a seguir encontrándose a lo largo de esta campaña con ilustres del fútbol español. En esta Liga Hypermotion hay muchos clubes que cuentan en sus respectivos historiales con una solera que les sitúan en un lugar de privilegio dentro de la propia competición y el primero en desfilar por el Estadio de Gran Canaria es un Málaga CF con ganas de regresar a la élite.

El cuadro andaluz está inmerso en un proceso de reconstrucción después de descender a Primera RFEF en el año 2023. Desde la 2018-19, curso en el que finalizaron terceros y jugaron los playoffs de ascenso cayendo ante el Dépor en semifinales, su rendimiento mermó año a año. En la 2021-22 comenzaron bien, pero su rendimiento bajó y sufrieron algo en las jornadas finales, un aspecto que repitieron la campaña siguiente y que acabó con el club de la Costa del Sol perdiendo la categoría.

Sin embargo, el Málaga se repuso rápido y en solo una temporada regresó a Segunda División. Aquella eliminatoria ante el Nástic con el tanto agónico de Antoñito en el minuto 122 puso de nuevo el nombre de la ciudad andaluza dentro del fútbol profesional y ese es el punto desde el que quieren construir de nuevo una vez lograron salvarse la temporada pasada.

El club andaluz, que jugó los cuartos de final de la Champions en 2013, cuenta con más de 25.000 socios este curso

Por ciudad y masa social, la entidad malagueña tiene todo lo necesario para crear un proyecto ganador. Además, cuenta con una cantera de la que salen buenos futbolistas y la apuesta por la gente de la casa no ha dejado de dar frutos desde hace muchos años. Ese camino es el que quieren transitar para intentar reverdecer unos laureles que tienen la sinfonía de la Champions League como banda sonora particular de un momento para la historia.

Aquella temporada 2012-13 quedará para siempre en las retinas de los aficionados malacitanos, ya que tutearon a los grandes de Europa y cayeron en los cuartos de final de la máxima competición continental ante el Borussia de Dortmund en una eliminatoria con cierta polémica. Asimismo, desde el año 1999 han competido durante 17 cursos en Primera y han saboreado en más de una ocasión lo que es competir por el viejo continente, algo a lo que añaden cuatro campeonatos de Segunda División.

El triunfo no llega desde abril

Por otra parte, Las Palmas busca ante el Málaga la que sería su primera victoria como local desde el mes de abril. Ese triunfo llegó ante el Atlético de Madrid con un gol de Javi Muñoz en los últimos minutos de partido (1-0). Desde ese 19 de abril, los amarillos no han vuelto a sumar de tres ante su público, por lo que este choque tiene otro aliciente para una afición quebatió el récord de una campaña de abonados en la categoría de plata con más de 23.000 socios.