Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas: «Asumo el error con Sory Kaba; a veces sale bien y otras puede salir mal»

Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, atendió en el día de ayer los medios oficiales y expresó su descontento por cómo salió el fichaje de Sory Kaba. El jugador llegó a la Isla en el verano de 2024 para ser importante en el esquema de Pimienta y el club tomó la decisión de hacer un desembolso importante para firmarle, pero la realidad es que su paso por la entidad grancanaria se diluyó por completo y su bagaje como insular quedó reducido a un tanto ante el Almería.

De ese modo, tras una cesión tampoco demasiado fructífera al Elche el curso pasado, se marchó de la entidad hace apenas unas semanas después de rescindir su contrato para firmar con el OH Leuven. Por ello, al ser preguntado por esta cuestión, el profesional cántabro alegó que no siempre todo puede salir a pedir de boca: «Asumo el error con Sory Kaba; a veces puede salir bien y otras puede salir mal. Es cierto que él tampoco estuvo del todo bien, pero ayudó y entendió la situación para desbloquear su salida. Sory quedó contento y nosotros también. Hay que seguir, es fútbol», explicó el directivo amarillo.

El delantero, la posición más difícil de fichar

De esa manera, resaltó que a la hora de ejercer su trabajo en el mercado la posición de delantero es la única «posición un poco diferente. Los nueve necesitan un contexto para sus cualidades, peor de repente llegan a un sitio que no parece que sea el suyo, meten un gol, luego otro...»

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas