Luis García versus Álvaro Cervera: dos libretos en las antípodas

Luis García Fernández (Oviedo, 44 años) y el poder lumínico de su idea contra Álvaro Cervera (Fernando Poo, Guinea Ecuatorial, 59) en el derbi de la revancha. Quinto pulso en el banquillo grancanario del regenerador asturiano, que ha patentado un estilo en plena sintonía con el de Quique Setién, Eder Sarabia o García Pimienta. Una partitura revolucionaria en relación al tratado de Diego Martínez, que se alejaba del balón como la peste y priorizaba en minimizar al rival con todas sus armas. De la UD más cholista que se recuerde a la UD más poética. En ese viaje de la oruga a la mariposa, Luis García se vuelve a cruzar con Cervera, que está en las antípodas de su concepción del juego. En la final del Trofeo Teide, la formación chicharrera se hizo con el control en el primer acto, a pesar del tanto inicial de Gil con el toque de espuela del Roque Nublo de Recobita.

En el primer asalto del UD-Tenerife, Cervera –319 duelos dirigidos en 2ª, 73 en Primera y 193 en la extinta Segunda B– se salió con la suya. Hizo de la presión y del contacto físico el denominador común, el escenario idílico para sacar del partido a los amarillos. Una atmósfera tóxica que logró maniatar a Marc, Ale García, Gil y Recobita, que solo apareció para dejar el detalle del partido. Una telaraña que hoy tratará de clonar en Barranco Seco. Pero el segundo acto fue para Luis García, que se hizo con el balón, con Cedeño protagonista –luego contó con el relevo de Lorenzo Amatucci e Iñaki–. La UD solo carbura desde la posesión, el balón es la herramienta asesina. Circulación de vértigo y recuperar el cuero en décimas de segundo. Todo lo contrario que Cervera, que con dos delanteros NBA (Enric Gallego y De Miguel), se limitó a fabricar centros para el remate. Aitor Sanz –40 años y que hoy es baja por lesión– llevaba la batuta de la economización de esfuerzos. Nacho Gil y Alassan desnudaron las carencias de la UD en los laterales. Viti y sobre todo Enrique Clemente padecieron en exceso. El mecanismo de ayudas para evitar el uno contra uno conforma el primer reclamo de auxilio para Luis García.

El pasado sábado, Luis García acudió raudo y veloz a saludar a Cervera en los minutos previos a la final del Trofeo Teide. No se marcó un Setién con Simeone en 2017. El técnico cántabro, ahora en el Beijing, cuando dirigía a la UD, fue demasiado sincero con el Cholo. «Estás haciendo un trabajo sensacional, pero no me gusta cómo juega tu equipo», le susurró al oído. Toda una declaración de hostilidad.

Con dos derrotas y dos empates, y el Andorra en el retrovisor, el estratega de la regeneración y el cambio quiere machacar al Tenerife desde su idea. La luz del Renacimiento de la Virgen de Covadonga. «Todas las propuestas son válidas para conseguir el objetivo y tienen mi máximo respeto», advertía el estratega amarillo, que trata de combatir la falta de gol y la fragilidad defensiva de su particular Álamo. Hoy se mide a un ideario antagónico. El ovetense es un hereje del código Cervera.