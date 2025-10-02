Luis García valora sentar a Viera y apuesta por Ale García como nueve en la UD Las Palmas

Jonathan Viera Ramos, un artista abonado al culebrón. Y pinta suplente este domingo ante el Cádiz. Siempre baila entre el rol de titular y el de revulsivo (capítulo 1.521 del serial de Netflix). Líder o figura de relleno para la recta final de una contienda con dosis de drama. Con el invicto Cádiz en el GPS de la UD Las Palmas (domingo, 20.00 horas, LaLiga Hypermotion TV), Luis García Fernández le busca rol al ‘21’. De inicio en la última jornada ante el Almería en Siete Palmas 0-1, el Mesías se escapó de la quema de una actuación grupal decepcionante. Dejó su puesto en el 78’ a Jesé Rodríguez y no se vio al Mesías angelical del Municipal de Butarque. Con Lukovic castigado por su escupitajo a Bonini (Almería), el casting del nueve lo ha ganado el canterano y pibe de oro Ale García -pretendido por el Villarreal CF-.

El sureño, que lleva tres goles y una asistencia, se postula como killer ante el Cádiz con Fuster, Enzo y Amatucci de indiscutibles. Faltan dos piezas, con Viera, Gil y Pejiño llamando a la puerta. Mika Mármol es baja por su lesión muscular en el muslo y Enrique Clemente está de vuelta. En ese ecosistema ofensivo, Luis García tiene que forzar un estallido de precisión. La tormenta perfecta de pólvora. Van siete dianas en siete jornadas y dos derrotas en el Gran Canaria (ante el cuadro indálico y Málaga por el idéntico resultado de 0-1).

'Los lunes al sol' de los estiletes

Dilema Viera, Ale García haciendo de Lukovic, luz verde a Enrique Clemente y la foto de los pistoleros de la película Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa. A Jaime Mata (cero minutos), Marc Cardona (dos últimos partidos en la grada), Jeremías Recoba (tres últimos partidos en el banquillo y sin minutos) se los ha tragado la tierra. Reclaman su empleo de jornaleros del gol. En esa relación de mimbres bajo sospecha, aparece un galáctico como Jesé Rodríguez. El dos veces campeón de la Liga de Campeones no ha sido nunca titular con el estratega ovetense. Acumula 39 minutos en las últimas cuatro contiendas ligueras. Acarició el tanto en el Municipal de Butarque y solo gozó de doce minutos ante el Almería. Apenas entró en juego.

Sin Lukovic, toca reajustar el mapa de la realización. El Cádiz solo ha encajado cinco dianas en 630 minutos de competición. Definir ante el segundo clasificado y calmar los ánimos de la grada del partenón del Gran Canaria. Ante el Almería, explotó la ira con pitos en la recta final. Álex Suárez, uno de los capos de la caseta, explotó y espetó que «la afición no debe impacientarse cuando nos movemos y el otro equipo está encerrado, porque están bien plantados. Hay que tener paciencia». Superar a la muralla del músculo y el rigor le cuesta a la legión indomable de Luis García. Ante el Cádiz de Garitano, se clonará la fórmula de Málaga y Almería. Buscar petróleo en el jardín de Horkas y repliegue.

Sandro Ramírez ve la luz

El delantero grancanario, que se operó de la rodilla el pasado julio, ha trabajado varios días sin dolor en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Se le espera para dentro de dos semanas o tres semanas. Es otro mimbre de gran valía para el frente ofensivo y que disparará la arista devoradora de esta UD. Por su parte, ayer se conoció que el centrocampista Edward Cedeño se pierde el duelos ante el Granada en Los Cármenes (10 de octubre) al ser citado por Panamá. El centrocampista se medirá a El Salvador (11 de octubre) y a Surinam (15) dentro de la fase clasificatoria para la Copa del Mundo.

En el rutómetro de la UD, más allá del pulso ante el Cádiz de este domingo, figura el del Granada y luego la SD Eibar (20.00 horas, domingo 19 de octubre en el Gran Canaria). El viernes 24, viaje a El Alcoraz (19.30, TV Canaria) para medirse a la SD Huesca. Y ayer se conoció que el 2 de noviembre, la formación de Luis García afronta una contienda de fuego en El Molinón (15.15 horas, TVC). Cádiz, Granada, Eibar, Huesca y Sporting. Un tramo de alto voltaje para una UD que busca rol a Viera y se encomienda al olfato de Ale García.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas