Luis García, técnico de la UD Las Palmas: «El fútbol nos va a devolver todos los esfuerzos que estamos haciendo»

Confianza ciega. Luis García Fernández tiene claro que su UD Las Palmas va a acabar destapando el kétchup, recordando esa analogía de Ruud Van Nistelrooy a la hora de hablar de las rachas con el gol. «Estamos en el camino correcto, no tengo dudas. El fútbol nos va a devolver todos los esfuerzos que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que esta plantilla es joven, aunque contamos con veteranos que nos ayudan en este proceso. Estamos en deuda con los aficionados y mañana puede ser un gran día», aseveraba el preparador amarillo en la previa del choque de mañana ante la Real B.

Por ello, el míster ovetense intentó esquivar la palabra ansiedad, esa que se han instalado alrededor de la escuadra amarilla en este tiempo, asumiendo que la falta de eficacia es algo que tienen que «digerir. Tenemos que seguir insistiendo, es la única receta que existe. Hay veces que las cosas no salen como uno quiere y otras que no puedes controlar; debemos insistir porque los jugadores poseen herramientas para hacer goles. Tenemos claro lo que queremos ser y cómo lo queremos hacer. El rédito de nuestros esfuerzos acabará llegando».

Además, insistió en que no sirve de nada estar «nervioso» tras solo cuatro jornadas, recalcando lo que ya dijo en Burgos sobre la preocupación: «Estaría desconcertado si el equipo no fuera reconocible. Hemos generado muchas ocasiones para tener más puntos; hemos tirado cuatro balones a los palos. Sé perfectamente el proceso que estamos llevando y los jugadores son conscientes de que tienen que mejorar. Los resultados van a llegar de la forma en la que queremos que lleguen», señalaba.

La baja de Viti y la incógnita sobre la titularidad de Gil

Más allá de ese mantra de convicción, Luis García también habló sobre sus futbolistas e informó que no cuenta con Viti Rozada, que lleva lesionado desde el primer amistoso de pretemporada ante el Tenerife en La Orotava: «Viti no va a estar disponible mañana contra la Real Sociedad B. Estamos teniendo más problemas para terminar de recuperarle, aunque el cuerpo médico y el propio futbolista están poniendo todo de su parte para que regrese cuanto antes», aclaró el asturiano.

Por otra parte, también explicó que Iván Gil, al que recuperó la semana pasada en Burgos, está en condiciones de participar de inicio, alegando que está «completamente disponible. Tenemos la suerte de contar bastantes con jugadores que pueden actuar por dentro, lo importante es que sumen cuando les toque jugar. Muchas veces son más importantes los futbolistas que acaban los partidos que los que lo empiezan; todos deben sentirse partícipes».

En ese sentido, también comentó que cada día le cuesta más «elegir» qué jugadores van a estar en la convocatoria, destacando que de los internacionales que han estado lejos de la Isla (Cedeño, Amatucci y Pezzolesi) no ha llegado ninguno lesionado y no despeja dudas acerca de si tendrán o no minutos en esta jornada de liga: «Es un motivo de orgullo tener futbolistas con su selección, lo importante es que no vienen con ningún tipo de problema físico; tenemos alternativas en todas las posiciones y cualquiera que salga tiene nivel para hacerlo bien», reseñaba.

Otra de las figuras que nombró durante su comparecencia fue la de Jesé Rodríguez, al que ve enfocado en dar «su mejor versión. Trato de ayudarle y apretarle, como al resto. El otro día nos dio energía y entró con ganas de ayudar al equipo». Asimismo, manifestó acerca de la rueda de prensa que va a dar Kirian a partir de las 14.00 horas que prefiere que sea el propio tinerfeño el que cuenta lo que tenga que «contar; Kirian es un ejemplo. Nos ayuda mucho, nos enseña mucho a todos, de la vida y del fútbol. En ese sentido, me siento un afortunado por compartir tiempo con él. Estoy feliz de poder trabajar con alguien como Kirian Rodríguez».

Ve al filial de la Real Sociedad un equipo peligroso

Por último, García quiso expresar que su próximo rival, la Real Sociedad B, es un equipo que tiene una plantilla de jugadores que «seguro harán una gran carrera. Tienen las ideas muy claras. Es un equipo eficaz en situaciones de área rival, con extremos rápidos y que atacan muy bien los espacios. Para ser un filial, es un conjunto que no te deja jugar, que interrumpe el juego, que es fuerte en los duelos… Ganó el primer partido y ha competido en todos. Esperamos una Real B complicada».