Luis García se rinde al capitán: «Jonathan Viera hace la diferencia, no cabe duda»

El hombre del partido. Más que un capitán y el encargado de llevar a la UD Las Palmas en volandas a la victoria en Butarque. Jonathan Viera fue ayer maestro, dio una masterclass de qué hacer cuando la situación se pone complicada y se llevó los halagos del entrenador. Luis García se rindió al ‘21’, y lo hizo con sinceridad: «Jonathan Viera te hace la diferencia, no cabe duda, porque aparece en situaciones donde no le quema el balón, donde sabemos lo que es, la personalidad que tiene, sabemos lo que nos ayuda y como dije en la previa, lo único que podemos hacer es agradecer que esté con nosotros y disfrutarlo», expresó el técnico.

Unas palabras que no se quedaron ahí y que fueron más allá, agradeciendo a capitán su compromiso con el equipo esté dentro o fuera del terreno de juego. «Jonathan Viera tiene la capacidad de cambiar el partido desde el banquillo o cambiarlo desde el inicio. Es un jugador diferente que nosotros tenemos que cuidar, que como digo siempre nos aporta muchísimo escucharlo hablar antes de los partidos a los compañeros, como los alienta y como vive el partido en el banquillo. Tiene un compromiso muy grande con el equipo de su vida y para nosotros es muy muy importante. Ha hecho un partido extraordinario. Físicamente está mejor».

Una victoria que García calificó de «muchísimo valor» ante un equipo que es un claro candidato a ascender. «En el fútbol moderno si no ganas duelos estás muerto, ya puedes tener mucha calidad pero tienes que ganar duelos porque el rival te ataca, el rival te agrede, el Leganés es un grandísimo equipo, muy bien entrenado y tiene perfiles físicos superiores a los nuestros. Ahí tienes que ponerte el mono de trabajo y creer en el compañero, creer en ti y confiar».

Mika al lateral

Otro de los cambios del técnico ovetense en Butarque fue el de Mika Mármol en el lateral izquierdo. «Queríamos hacer ese lateral más corto y no profundo, si hubiera querido hacerlo más profundo hubiera empezado Cristian Gutiérrez. Mika Mármol nos da esa posibilidad porque hoy no teníamos a Clemente, nos da esa pausa con balón».

El regreso de Jesé Rodríguez al terreno de juego por más de 20 minutos también fue novedad, pues el grancanario hizo su debut en Burgos pero no fue suficiente para mostrar su juego. «Nos ha dado aire, nos ha dado profundidad, ha tenido la situación de haber podido matar el partido con el 0-2», comentó el míster amarillo después de asegurar que los minutos del Bichito fueron «muy positivos y muy buenos».

Por último, García hizo balance de la actuación del VAR, que hizo acto de presencia para anular el gol del Leganés. «Es lo que hay, sabemos cómo funciona, a los árbitros cada vez se lo ponemos más difícil, estamos hablando de centímetros o milímetros para determinar un fuera de juego pero no podemos poner en duda a una máquina». Una nueva tecnología que según el técnico de la UD, obliga a los jugadores a «estar preparado porque en un momento se determina una acción y tienes que estar enchufado para lo que viene».

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas