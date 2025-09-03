Luis García recupera a uno de sus favoritos en la UD Las Palmas: Iván Gil llega a Burgos

Iván Gil estará en el banquillo de la UD Las Palmas en El Plantío. Todo apunta a que el catalán viajará junto al resto del grupo rumbo a Burgos y podrá probarse después de su lesión. El futbolista, que era el que mejor forma presentaba en el inicio de curso, tuvo que retirarse en camilla del Estadio de Gran Canaria en el estreno de la UD ante su afición. Aunque el proceso de recuperación, en un principio, era de un mes aproximadamente, Gil ha recortado distancias. Su recuperación ha ido avanzando correctamente y su regreso a los terrenos de juego está más cerca de lo esperado.

Corría el minuto 83 de partido cuando Iván intentaba frenar el contraataque del Andorra. Manos a la cabeza, la desesperación de no poder levantarse y el llanto fueron protagonistas minutos antes de que una camilla entrara al campo para llevarse al jugador, que tuvo que ser retirado en un vehículo de asistencia médica. Fue directo al hospital, donde inmediatamente le realizaron las primeras inspecciones. Mientras, en el recinto de Siete Palmas se esperaba lo peor, e incluso se llegó a pensar que la lesión del futbolista sería de una gravedad tan grande, que estaría fuera varios meses.

El diagnóstico final fue un alivio y el tiempo de espera, menor del esperado: esguince en su tobillo derecho que le mantendría al margen alrededor de tres o cuatro semanas. Pero Iván Gil ha demostrado que su estado de forma es óptimo, algo que le ha dado un empujón para recuperarse antes de tiempo. En los últimos días, ya se había estado entrenando junto al resto del grupo y ahora todo apunta a que viajará junto al resto del equipo a final de semana para medirse al Burgos.

Protagonismo en la segunda mitad

Es una de las grandes noticias para Luis García. Primero, porque recupera a una de las piezas más importantes del equipo, y por otro lado, porque con las bajas de Amatucci y Cedeño, Gil podría ser una opción para completar el rompecabezas de la cuarta jornada de Liga. A pesar de que la decisión de si será o no titular dependerá del veredicto final del técnico y de los fisios del club, unos minutos en la segunda mitad elevarían el optimismo de una afición que empieza a ver cómo la enfermería se va vaciando poco a poco.

El renacido Iván Gil había mostrado su mejor versión durante los partidos de pretemporada y luego lo hizo de manera oficial durante los 83 minutos que su lesión le permitió jugar ante el Andorra. Con el equipo en Primera, no pudo jugar ni un partido de Liga, y sólo gozó de algo de protagonismo en dos duelos en Copa. Voló a Eibar, donde una lesión fue la gota que colma el vaso en un año para olvidar. A final de curso, regresó a la UD con las ganas de ser la revelación y Luis García le tendió la mano. Iván demostró y García respondió a modo de confianza.

Con las buenas sensaciones del catalán, el que no va a poder llegar esta semana es Kirian Rodríguez, que a pesar de que su estado físico ha mejorado notablemente, todavía necesita tiempo para volver a pisar el verde. Junto a él, sigue en la enfermería Sandro Ramírez, que sigue con su puesta a punto tras someterse a una operación de rodilla. La enfermería respita; Luis García sonríe y la UD avanza.