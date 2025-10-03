Luis García sobre 'Recobita': "No costó un millón y tiene que exigirse...no sé cuándo nos aportará en la UD Las Palmas"

El técnico de la UD Las Palmas Luis García Fernández desveló esta mañana que Jeremías Recobita "costó menos de un millón" y que su ostracismo (tres partidos sin minutos) debe cambiar si se exige un poco más. "Creo que Recoba costó menos de un millón de euros. Jugadores de la cantera también cuestan mucho dinero y no están participando. Jere viene de otro fútbol, debe mejorar y tiene que exigirse. No sabemos cuándo nos va a aportar. ¿Cuándo?. Pues no lo sabemos", determinó el estratega de cara al pulso del domingo ante el invicto Cádiz (20.00 horas) en el Gran Canaria.

Abre la puerta a la convocatoria de Kirian Rodríguez -que ha superado en dos ocasiones el linfoma de Hodgkin- para esta octava jornada. "Kiri va muy bien. Tiene muy buena evolución. Es un jugador diferente, con el que disfruto muchísimo. En el terreno de juego sabe cuándo hay que acelerar o frenar. Parece que tiene ocho ojos, porque ve todo lo que tiene a su alrededor. Cada vez está más cerca de poder participar. Algún día nos llevaremos una sorpresa...".

En relación al rol de Viera, revulsivo ante el Lega y titular ante el Almería, de su oratoria se desprende que estará en el banquillo: "Los tópicos siempre giran en torno a Viera o Jesé. Ni ellos mismos quieren que sea así. Lo importante es el colectivo. Si es titular nos aportará como el otro día; y si no inicia, nos aportará cuando entre. Y si no juega seguirá aportando, porque tiene un compromiso tremendo, con muchas ganas de ayudar ya sea de inicio; un rato o nada".

Cero psicosis en el Gran Canaria

Luis García rechaza que jugar en Siete Palmas conforme un problema. Compra la oratoria de Viti de que "el Gran Canaria no es un infierno". "No tenemos que generar una psicosis porque los resultados de casa no fueran todo los positivos que habríamos querido. Hay que tener tranquilidad, porque de la misma manera fuera de casa hicimos muchas cosas bien, ganamos y hemos competido muy bien. No le estamos dando el bombo que tiene lo logrado fuera de casa como el sentido negativo de lo de casa. Soy positivo por naturaleza, por eso estoy convencido de que haremos el domingo un grandísimo partido. Creo muchísimo en el equipo y en nuestra afición. Esto es un proceso y hay que seguir mejorando".

En relación a si Marc Cardona, Mata y Jesé Rodríguez pueden bajar los brazos ante su falta de protagonismo, incide que "ser suplente es parte de la profesión". "Trato de estar cerca de ellos, de que me sientan ahí y que en cualquier momento pueden tener su opción. Los jugadores que salen son más importantes que los que inician el partido. Porque los encuentros con cinco cambios necesitan jugadores con energía, porque la intensidad es tremenda. Los jugadores que participan 5, 10 o 25 minutos pueden darnos fortaleza y un plus para poder ganar, meternos o cerrar los partidos. Para mí son igual de importantes los que inician el encuentro como los que no".

Lukovic y Hacienda

Juega al despiste sobre la opción que utilizará por el sancionado Lukovic -Ale García es el líder del casting del gol-. "Tenemos diferentes soluciones. A lo mejor jugamos con dos puntas. Puede ser el momento de Marc Cardona, Jesé, Recoba o cualquiera de los delanteros. O a lo mejor jugamos con falso nueve. Tenemos la suerte de optar por la variabilidad". Sobre la resolución del Comité y los dos partidos a Lukovic por el escupitajo, tiró de humor asturiano. Resignación con arte. "Es como con Hacienda...Al final tienes que pagar".

"No hay una imagen clara donde ese escupitajo tenga la intención que se denuncia. Es algo incomprensible. Vamos a ver si encontramos una imagen donde se demuestre dónde va el escupitajo de Milos. Pero será muy difícil de demostrar. Es bastante curioso de que recibamos una tarjeta roja sin que sea una acción clara para ello (...) Tiene 19 años, no nos podemos olvidar. Lukovic está muy feliz aquí, pero no deja de tener ganas de hacer muchos goles. Seguro que los hará, porque es un grandísimo delantero. Tiene 19 años y sabemos que es un peaje que tendremos que pagar. Lo único que podemos hacer es seguir ayudándole".

Defensas de hormigón

La UD y Cádiz solo han recibido cinco goles en contra. Dos de las mejores zagas del planeta de plata. "La categoría es tremendamente exigente. El Cádiz es muy reconocible, recibe pocos goles, con idea clara de juego y entrenador con mucha experiencia en la categoría como Garitano. Nos lo va a poner difícil, pero estoy convencido de que el equipo dará pasos adelante, mejorar y hacer méritos para ganar el encuentro (...) Debemos darle más mérito a nuestra solidez defensiva".

En relación a los pitos del Gran Canaria el pasado sábado, detalla que "hay que respetar a la afición de nuestra gente". "Tenemos que dar nuestro máximo. La categoría es muy complicada, estamos en la jornada 7 y hay que tener paciencia. En esta misma jornada el año pasado el Elche tenía menos puntos que nosotros y al final logró el ascenso. Faltan 35 partidos por delante. Entiendo que la gente tenga esas ganas de que el equipo gane seis partidos consecutivos. Pero es muy difícil hacerlo en una categoría tan igualada y competitiva donde todo el mundo gana a cualquiera en cualquier campo. El otro día le pasó al Racing con la Cultural".

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas