Luis García esquiva todas las balas sobre Mata y Kaba: "Son jugadores de la UD Las Palmas (...) Nadie me ha dicho que no los ponga"

Un soberbio ejercicio de corporativismo e ilusión ante su estreno con la UD Las Palmas. Luis García Fernández cuenta con todos y maneja las bajas de Kirian y Sandro Ramírez. Esquivó con maestría las balas sobre la salida de Mata y el rol de Kaba, que ahora gana peso como opción factible para jugar de amarillo. "Lo que está claro es que son jugadores de la plantilla. La dirección deportiva maneja la confección de ella. Son jugadores nuestros y están preparados para el partido a falta de los entrenamientos".

En relación a si alguien le ha comunicado que no debe alinearlos de cara al pulso del domingo ante el Andorra en el Gran Canaria (20.30 horas), fue categórico y recuerda que no está aquí para mandar señales -sobre su último once en el derbi de la revancha de Barranco Seco donde no jugaron ni Mata, Marc Cardona o Sory Kaba-.

"Ni mucho menos. La comunicación con la dirección deportiva es clara y en ningún caso me han dicho que no ponga a ningún futbolista (...) Soy una persona directa. No hago movimientos para no dar un toque a nadie. Mi relación con el presidente y la dirección deportiva es extraordinaria y no voy a hacer un once para mandar un mensaje [sobre el último bolo]. Hicimos cosas diferentes porque la pretemporada sirve para eso. Ha venido Milos, pero estoy contento con todos los de la plantilla. No soy director deportivo y mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de la plantilla y así lo voy a hacer".

La opción de los tres centrales

Desecha el plan que funcionó ante el CD Tenerife de una línea de tres centrales con Marvin Park y Crisitan Gutiérrez en las bandas. "No van a ver tres centrales. Os recomiendo que no analicen esas cosas como los sistemas. Los jugadores se mueven e interpretan lo que queremos. Trabajamos más en el concepto que en estructuras. Van variando y es importante para no ser previsibles. No se vuelvan locos con esas cosas".

Pendiente de la enfermería

No da pistas sobre el once o la convocatoria. "Excepto Sandro y Kirian están todos disponibles. Vamos a ver cómo llegamos al día del partido y a partir de ahí daremos una lista. Estamos más cerca de tenerlos a todo". Admite que las victorias son la mejor terapia para afianzar y memorizar los nuevos conceptos tácticos.

"Está claro que si ganamos refuerza mucho la idea. Pero no podemos perder el foco a cómo queremos llegar al final de la temporada. Queremos ser un equipo fiable y agresivo sin balón, que reconozcan los momentos de la fase defensiva porque solo con la ofensiva no da. Enfrente tendremos un buen rival como el Andorra; pero estamos concentrados en lo nuestro. Tenemos que tener ambición por ganar como queremos".

No descarta la llegada de un nuevo artillero. "Es importante tener nueves. Eso nos facilita tener variantes en el partido. Ahí está el crecimiento individual y del equipo. Estoy contento con la evolución a falta de dos semanas para el cierre del mercado". Sobre Jesé aplaude su polivalencia: "Lo veo en las cuatro posiciones de ataque arriba. Es un jugador que tiene muchísima calidad y no lo vamos a descubrir ahora. Puede jugar en cualquier sitio y eso da versatilidad al perfil de arriba".

Luis García quiere ver "una evolución del equipo. Que sigamos mejorando el camino que tiene marcado. Que seamos valientes y fiel a todo lo que trabajamos. No me perdonaría que renunciaramos a lo que queremos ser. Estoy convencido porque los chicos están trabajando para ello.

Guerra por la posesión

El estratega ovetense pronostica un duelo por el control del esférico ante el Andorra de Ibai Gómez. "Espero un Andorra valiente, que es un equipo muy bueno, que tiene una seña de identidad que también les gusta el balón. Pero me quedo con los míos y con los nuestros". En la caseta, detecta ilusión y cero ansiedad. "Los veo muy tranquilos por llegar este examen. Si estudias mucho estás deseando el examen, han trabajado muy duro en la pretemporada. Los veo confiados, que no relajados. Todos los jugadores ponen las orejas tiesas y están con ganas de expresar lo trabajado en la pretemporada".

Energía y remate de origen serbio

Así define al pistolero Milos Lukovic. "Será sencillo meterlo en la dinámica del equipo. El equipo acoge bien a la gente. Aportará energía y remate. Es rápido y tiene gol. Lo más importante es el grupo y a lo que queremos jugar en fase ofensiva y defensiva. Tenemos que ser un bloque".

¿La salida de Arvelo?

A la cuestión de si Arvelo bajará al filial ante la falta de minutos, fue enigmático. "Su salida o filial no sé. Acaba de llegar y es un muy joven. Tiene talento pero tenemos que tener paciencia. Está en dinámica con la UD pero hay que trabajar muchos aspectos no solo futbolísticos si no también mentales; en esos estamos".

Gil 'superstar'

Tendrá el rol que él se gane. Iván es un futbolista típico de la UD. Recibe bien entre líneas y es muy generoso en el esfuerzo. Le hemos insistido en ello. Le veo con muchas ganas y eso es lo que queremos. Tenemos muchos como él. Ilusión, motivación... y los 23.000 abonados de cara a esta temporada apasionante.

Incripciones y los nervios

Confía en el trabajo de Helguera y Vicente Gómez para contar con todos los fichajes para el pulso del domingo. Hacer los deberes burocráticos. Desvela que no ha pedido otro nueve. "No he hablado con la dirección deportiva de esto. Harán todos los esfuerzos para inscribir al mayor número de delanteros".

No está nervioso ante su estreno en el banquillo de la UD, es un terremoto de ilusión. "Estoy como los jugadores, con muchas ganas de conocer el estadio. Estoy tranquilo por ver el ambiente y la competitividad sana de los jugadores". Ve a Recoba con un Jesé. "Lo de Jeremía puede ser nueve, falso punta, por fuera. Es como Jesé. Viene de otro fútbol y tiene que adaptarse. Estamos contentos con su predisposición".

Y solicita no "quemar a los canteranos". "La cantera tienen sus procesos, no podemos sacar a los chicos y tirarlos al verde y que sea lo que dios quiera. Tenemos que darles las mejores herramientas y que saquen lo que han trabajado desde pequeños en esta casa".