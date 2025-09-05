Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: "Ante el Burgos debemos de ser más determinantes en las dos áreas"

Luis García compareció esta mañana en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco con motivo de la previa del duelo del domingo de la UD Las Palmas en Burgos. El técnico ovetense reconoció que le gustaría ver sobre el césped de El Plantío una versión de sus hombres "de seguir creciendo y creyendo en la idea, de ser un equipo reconocible, que creo que lo estamos siendo, aunque es cierto que en determinados momentos debemos de ser más determinantes y decisivos, porque generamos muchas ocasiones y la categoría es complicada". Afirmó sentirse "tranquilo, por la ilusión y el esfuerzo que ponen los chicos en cada entrenamiento y como van mejorando".

Catalogó el duelo del domingo de "muy difícil" y a su rival, el Burgos, de "complicado", destacando que "defienden de una forma muy compacta, aunque por momentos te vienen a apretar muy arriba y en su campo son fuertes, con una afición que aprieta mucho y donde ellos se sienten muy cómodos". "Sus resultados allí suelen ser cortos, lo que nos obliga a tener que ser muy determinantes en las dos áreas".

Sobre la ansiedad del equipo en su último encuentro ante el Málaga y que reconoció en su comparecencia de ayer el propio Manu Fuster, el ovetense declaró que "más que precipitación en el juego creo que en esos momentos en los que debemos de darnos ese segundo de más para elegir la acción buena, es algo que va con el trabajo, pero también con la juventud y esa ansiedad por querer hacerlo bien te lleva en ocasiones a ello en esa última toma de decisiones que es la más complicada". Como solución al problema García afirmó que "hemos seguido trabajando de manera natural durante la semana, nos quedan dos entrenamientos, vamos a seguir insistiendo en esas tomas de decisión para ser más decisivos en esos metros finales, que es donde se deciden los partidos".

Tres puntos de nueve disputados

En cuanto a su valoración del arranque de la UD en la que el equipo acumula cuatro puntos sobre los nueve disputados hasta la fecha, el técnico asturiano declaró que "los puntos son los que son y no los podemos cambiar, en el fútbol hay ocasiones en los que mereces más pero no obtienes más y otros días puedes estar más espeso y sin embargo, te lleves esos puntos de más que a lo mejor no te mereces". "Si analizamos con frialdad los tres partidos sí que nos hemos podido merecer algo más, pero no podemos quedarnos en el merecimiento y tenemos que ir con determinación y ganas de hacer daño al rival, porque creo que a nivel defensivo el equipo está bien, somos sólidos y uno de los equipos de la categoría al que menos tiros a portería le generan sus rivales y tenemos que seguir por la misma línea", apostilló.

El cambio de escenario tras el cierre del mercado y la pérdida de tres jugadores en las Ventanas -Amatucci, Cedeño y Pezzolesi- para el duelo ante el Burgos, afirmó el asturiano que "tras estas tres primeras jornadas parece que comienza una nueva competición tras el cierre de mercado, porque hay jugadores que durante esas semanas mentalmente no sabían si iban a estar dentro o fuera de sus equipos, son jornadas complicadas en las que los entrenadores no tienen sus plantillas al completo, aunque creo que nosotros hemos tenido la fortuna de que la mayoría han estado a pesar de todo muy enchufados". El asturiano recordó que "el riesgo de lesión de los jugadores que se van con sus selecciones es algo que no podemos controlar y que debemos de asumirlo, pero es cierto que la Segunda División no para y es algo que se debería de cuidar si queremos que sea una liga muy potente, como es la Primera y que vengan jugadores internacionales a jugar a esta categoría, sería conveniente el dar ese parón también, no sólo por las jornadas que se van a perder sino también por situaciones como la que vivió el Almería el año pasado, que él máximo goleador de Segunda no estuvo en ese Playoff de ascenso porque le convocó su selección". "Creo que es algo que se podría solucionar jugando algún miércoles entre semana", propuso García.

Reconoció que a día de hoy no tiene decidido que portero defenderá la portería de la UD el domingo ante el Burgos, "tenemos tres grandes porteros, ellos saben que en función de lo que necesitemos en cada partido puede jugar uno u otro, estoy muy tranquilo en esa posición, no debemos de generar ningún debate porque tengo una confianza plena en los tres que tenemos y en ese sentido estamos muy bien protegidos".

El culebrón Sory Kaba y el "avión" Marvin

Del culebrón Sory Kaba y de la opción apuntada por el presidente Miguel Ángel Ramírez sobre la salida del jugador en un plazo de 72 horas, Luis García recalcó que "no puedo contestar si su situación es legal o no -por el comunicado de AFE sobre la situación del jugador-, pero como entrenador y como persona me siento muy cercano a él, trato de ayudarle, le siento involucrado, le aprieto como al que más, Sory es un profesional extraordinario, está trabajando bien y desde mi parcela trato de estar cercano a él porque es una situación complicada para él".

Sobre las numerosas bajas en la línea medular, García admitió que "tenemos muchas bajas por las convocatorias de las selecciones, además, Kirian no está todavía disponible, al igual que Viti que sigue con problemas, es lo que hay, pero lejos de buscar excusas, trato de buscar soluciones y estoy convencido de que dentro de la plantilla contamos con soluciones para ir a competirlo, hacer un buen partido y tratar de ganar". "Analizamos cada entrenamiento buscando lo que queremos y estoy convencido que dentro de la plantilla hay jugadores que pueden hacerlo muy bien".

Sobre el estado físico de Marvin que pidió el cambio anticipado en el encuentro ante el Málaga, el asturiano apostilló que el jugador "está volando, está haciendo un inicio de temporada extraordinario, a nivel de confianza está al máximo, es un futbolista que ataca y que defiende, que está muy involucrado en las dos fase, convencido de lo que hacemos, no creo que necesite un descanso sino seguir mejorando y con ese hambre, es un futbolista muy importante para nosotros".

El entrenador amarillo tuvo palabras de elogio hacia Iñaki en ese casting para la medular, del que dijo que "es un jugador con muchas ganas de mejorar, joven, siempre muy atento y predispuesto a ayudar en todo lo que se le pide", aunque recordó que en la medular también podría jugar "Manu Fuster, Iván Gil, gracias a Dios sólo tuvo un esguince y se ha recuperado lo antes posible, Mika Mármol podría jugar por dentro también, tenemos diferentes opciones o igual elegimos jugar con un solo mediocentro".

El aprovechamiento de Jesé y Mata

De Jesé Rodríguez, convocado ante el Málaga pero que no le dio la alternativa a pesar de ir perdiendo el partido, el asturiano destacó que "está entrenando bien, poco a poco se va poniendo mejor, entendiendo lo que queremos tanto en fase ofensiva como en defensiva y el otro día nos decidimos por otro compañero sin más y uno nunca sabe si lo hicimos de forma acertada o no, pero son decisiones que realizamos nosotros como staff y yo personalmente como entrenador".

El entrenador de los amarillos dedicó unas cariñosas palabras a Jaime Mata, del que dijo que "sus declaraciones a la radio oficial del club me parecieron un ejemplo para los jóvenes y para los menos jóvenes, para enseñar a la gente lo que es ser un futbolista profesional". "Desde luego que es un jugador aprovechable en contextos en los que nos puede ayudar, en situaciones de bloques muy bajos del rival que tengamos que atacar con situaciones de centros donde él es muy peligroso, además, se involucra en la fase defensiva y por supuesto que tiene nuestra confianza y ojalá que también le llegue a él su momento, porque la liga es muy larga".

Siguiendo con los nombres propios, el asturiano habló de Jeremía Recoba del que dijo que "está mejor, es difícil aterrizar y darte cuenta de que estás en un equipo muy importante de Segunda División, le veo crecimiento pero tiene que seguir con la misma paciencia e ilusión, independientemente de que juegue más o de que no juegue, el crecimiento tiene que estar aquí y fijándose en los más veteranos". Sobre Ale García, destacó que "intento ayudarles a todos los jugadores, me alegro mucho por él, al igual que por Clemente y por otros jugadores que poco a poco van encontrando su espacio o que lo encontrarán, solo trato de darles mi confianza porque son buenos futbolistas".