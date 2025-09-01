Luis García, tras la derrota de la UD Las Palmas ante el Málaga: «¿Vulnerables? El rival solo tuvo un disparo y logró un gol»

Más méritos que goles. Así resumió Luis García Fernández, el técnico de la UD Las Palmas, la primera derrota de la temporada del cuadro amarillo. El asturiano señaló en la sala de prensa del Gran Canaria que la actuación de sus jugadores fue mejor de lo que se reflejó en el resultado final del partido: «Hicimos bastantes cosas para no irnos de vacío. El Málaga solo nos ha tirado una vez a puerta y eso nos ha penalizado demasiado». «El equipo se vació para buscar el empate o la victoria; estamos dolidos», explicaba el preparador.

En ese sentido, el míster natural de Oviedo aseveró que a su equipo le condicionó no estar «acertados en las acciones de gol anteriores al tanto del Málaga», exponiendo en su análisis de lo sucedido en la segunda mitad que a sus pupilos les sobró ansiedad: «En el segundo tiempo tuvimos un buen rato en el que les metimos atrás, pero es cierto que tuvimos ansiedad y no encontramos el camino para llegar al gol», comentó.

Asimismo, Luis García quiso rebajar un poco las consecuencias de este primer tropiezo al alegar que el resultado no les pueden «cegar. Tenemos que seguir trabajando en la misma idea».

En otro orden de cosas, el entrenador amarillo también puso en valor los minutos de Jonathan Viera, del que destacó que acumuló «pases en situaciones de progresión y ha podido dar algún último pase, además de tener la ocasión de la falta y otra dentro del área. Creo que la progresión es buena y pronto va a estar a tope y nos va a ayudar muchísimo».

Otro de los nombres propios de este partido fue el de Dinko Horkas, quien no tuvo una buena actuación. Sin embargo, García aseveró que no pueden tener «memoria de pez», ya que el croata «dio una gran salida de balón en Córdoba; es un portero extraordinario». Pese a ello, remarcó que la situación de la portería hay que examinarla con «frialdad».

Por último, a la hora de hablar del mercado no se quiso mojar: «No pierdo energías en el mercado. Estoy contento con todos los jugadores y con el esfuerzo de cada día», finalizó.