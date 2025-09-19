Luis García sobre el caso Recoba: “Está adquiriendo conceptos de otro fútbol, de una exigencia diferente”

Un Luis García en modo padre. Tranquilo, convencido del potencial de su equipo y con la certeza de que todos los futbolistas de la plantilla van a tener sus minutos a lo largo de la temporada. Un técnico que mira por el jugador y que trata de cuidarle, teniendo la confianza en ellos por bandera. Con la vista puesta en el encuentro de mañana ante el Leganés (17.30 horas, LaLiga TV Hypermotion), el ovetense pide calma con la perla del millón de euros de la UD Las Palmas Jeremía Recoba y se apoya en los kilómetros que le separan de su familia.

“Jere esta trabajando bien pero tenemos que entender que nunca es fácil para un joven irse de su país, de sus amigos y su familia. Es su primer viaje largo y lo que hay que tener es tranquilidad con él. Está trabajando bien, adquiriendo conceptos de otro fútbol, de una exigencia diferente”, expresó en sala de prensa. “Tiene una humildad tremenda, unas ganas de aprender inmensas y es un gran compañero. Estoy convencido de que nos va a dar y nos va a aportar mucho. Tengo fe y habrá momentos para él”, expresó.

También fue cuestionado García por el rol de Viera y Jesé, dos jugadores que hasta el momento no han podido salir de inicio en el caso de Viera, y en el caso de Jesé que sólo ha tenido diez minutos para probarse ante el Burgos. Sin embargo, desde el cuerpo técnico están satisfechos con el papel que ambos desempeñan en los entrenamientos y en el vestuario.

El rol de Viera y Jesé

“Están ayudando una barbaridad. Vinieron con un compromiso tremendo de ayudar y sumar, les escuchas en el entreno ayudar y dar consejos a los más jóvenes. Se exprimen para participar y tienen un compromiso máximo. Les agradezco lo que hacen a los dos por el equipo”, explicó.

El papel de Luis García ha sido vital a la hora de recuperar a jugadores como Iván Gil, Clemente o Ale García. Una gestión que el propio técnico califica como no algo del entrenador, sino del trabajo de los jugadores. “Hace poco estaba donde están ellos. Yo me considero cercano y que trata de ayudar a todos, especialmente a los que no juegan. Trato de estar con ellos y que sientan que tienen mi confianza. A Iván le dije que quería números y lo esta demostrando”.

Las ausencias en la lista para Butarque serán las esperadas, con Sandro Ramírez y Viti Rozada en la enfermería. “Viti no estará este finde, a ver si la próxima semana ya entra en dinámica de grupo y podemos contar con el para la siguiente”, expresó. Un regreso que podría estar planificado en un primer momento para el duelo ante el Cádiz o Almería. Sobre Sandro, el técnico prefirió no manejar fechas, aunque mostró su deseo de que el regreso se produzca “más pronto que tarde”.

El delantero serbio Milos Lukovic fue otro de los grandes propios. Un futbolista que García definió como “un grandísimo delantero” que la UD “tiene la suerte de tener” y al que lo único que le piden es que aprenda a hablar en español. “Nos va a dar muchos goles. Él quiere hacer muchos pero primero, antes de meter el décimo tiene que anotar el segundo”, comentó.

