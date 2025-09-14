Luis García no se casa con nadie en la UD Las Palmas: cinco onces diferentes y 21 jugadores utilizados

Luis García confía en su plantilla. El técnico de la UD Las Palmas ha dejado claro en estas cinco primeras jornadas de Liga que su esquema va a ir variando dependiendo del rival que tenga enfrente. Un once inicial que ha ido rotando y en el que se ha dado minutos a 21 jugadores del primer equipo y ha dejado sin oportunidad a cinco: Arvelo, Mata, Herzog, Adri Suárez y Churripi. Unos futbolistas que hasta el momento no han estado en los planes del técnico ovetense, siendo los olvidados de una UD que ha patentado el discurso de no regalar minutos esta temporada.

Cinco partidos y cinco onces diferentes. Ese es el mensaje de García a su equipo. Un recado que ha dejado claro de manera pública: «a nivel técnico tenemos un plan dentro del partido y a partir de ahí hay jugadores que entran de inicio y otros que entran después y nos pueden ayudar. Todos son válidos para cualquier momento», expresó en la previa del duelo ante el Córdoba al ser cuestionado por la suplencia de Jeremía Recoba. El viernes, tras ganar a la Real Sociedad B, volvió a reiterar sus palabras: «Ellos saben que nosotros tenemos un plan de partido, a veces le toca a uno, a veces le toca a otros. Yo no regalo nada a nadie, no regalo minutos, se lo ganan ellos», comentó.

De este modo, de la primera jornada liguera a la segunda realizó tres cambios, de la segunda a la tercera uno, en la cuarta dos y en el quinto encuentro del curso tres cambios. Además, un dato curioso en los esquemas de García es que entre el primer y el quinto once inicial, sólo hay dos cambios: Pejiño y Lukovic por Cristian Gutiérrez y Fuster. No hay un partido en el que el once sea igual, pero si hay algo que el técnico tiene claro es que su defensa es intocable. Marvin, Barcia, Mika Mármol y Enrique Clemente forman parte de una retaguardia inamovible de inicio, aunque a lo largo del partido sufra algún cambio.

Los más utilizados

A estos cuatro intocables hay que sumar la figura de Dinko Horkas. El guardameta croata ha disputado los 90 minutos las cinco jornadas, sobreviviendo a los debates de portería que se han ido formando durante este mes de competición. Un debate que creó el propio Luis García al dejar abierta la posibilidad de rotar bajo palos al igual que está haciendo con los jugadores de campo. En el top de los cinco futbolistas más utilizados están Horkas (450'), Mika (450'), Barcia (450'), Ale García (439') y Enrique Clemente (435'), siendo Dinko, Mika y Barcia los intocables en un once que hasta el momento no ha arriesgado con ellos.

Entre los cinco jugadores que en estas cinco primeras jornadas de Liga no han tenido la oportunidad de sudar la camiseta de la UD Las Palmas hay que sumar los futbolistas que han estado en la enfermería: Sandro Ramírez, que sigue con su proceso de recuperación tras su operación de rodilla, Kirian Rodríguez —que anunció hace unos días que ya tenía el alta deportiva y que podía volver a los terrenos de juego—, y Viti Rozada, que sigue lesionado.

El doble pivote y Lukovic

Donde tampoco ha querido variar en exceso Luis García ha sido en el doble pivote formado por Enzo Loiodice (385') y Lorenzo Amatucci (349'), teniendo este último menos minutos debido a su ausencia en la cuarta jornada ante el Burgos en El Plantío por compromisos internacionales, cuando fue Iñaki González el que acompañó al francés en el centro del campo. Su pistolero también ha quedado claro, con Milos Lukovic alineado en cuatro de los cinco duelos y sumando 299 minutos. El delantero serbio solo se perdió el primer partido del curso al ser presentado dos días antes del inicio de la competición.

En cuanto a los jugadores que menos minutos han tenido destaca Jesé Rodríguez (6'), uno de los fichajes estelares de este mercado de verano, el capitán Álex Suárez (32'), la nueva incorporación panameña de Edward Cedeño —costó 500 mil euros y ha disputado 71 minutos—, Pejiño (78'), el platanito Iñaki González, que debutó ante el Burgos y volvió a tener minutos ante la Real Sociedad B en la segunda mitad (89') y Jonathan Viera (101'), que ha salido como revulsivo en cuatro de los cinco partidos posibles.

Una UD Las Palmas poco intuitiva que en este primer mes de competición ha intentado rotar lo máximo posible y dar minutos a casi todos sus jugadores (21). Un premio al compromiso en el día a día y una manera de despistar de algún modo al rival bajo una democracia clara: los minutos no se regalan bajo ningún concepto. Una manera de actuar que además no ha ido mal al conjunto amarillo —dos victorias, dos empates y una derrota que suman ocho puntos, situándose en el noveno puesto de la clasificación—. Mano dura, ideas claras y oportunidades para brillar en un equipo cuyo objetivo es lograr los 50 puntos y volar a la Primera División un año después de haber descendido.