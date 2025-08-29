Luis García no asegura la continuidad de Mika y desliza rotar en la portería de la UD Las Palmas

Luis García I, el inconformista. El técnico de la UD Las Palmas, tras la exultante victoria ante el Córdoba 1-3, no confirma la continuidad de Mika Mármol -el Girona cuenta con munición para afrontar la contratación del zaguero catalán, con una cláusula de diez millones ante el final del mercado para el próximo lunes 1 de septiembre-. Tampoco conoce qué pasará con Sory Kaba, al que se le busca destino de forma urgente. "No me han dicho nada y no me pueden asegurar nada. Con las cláusulas de rescisión cualquier club puede pagar, sea por Mika o por otro y nosotros no podemos hacer nada. No podemos desgastarnos porque no podemos controlarlo". ¿Tendrá el arrojo de rotar en portería? "Soy un entrenador que dependiendo del contexto de lo que busquemos o necesitemos tenemos la suerte de tener tres porteros magníficos que nos dan características distintas. A lo mejor algún día os sorprendéis porque aparece otro portero que no es el que pensáis y ellos ya lo saben. La portería se reserva a un futbolista, estoy abierto a cambiar porque tengo tres grandes porteros".

El domingo busca la segunda victoria de la temporada de este curso ante el Málaga CF (18.30 horas, TV LaLiga Hypermotion) en el Gran Canaria. Sobre el rol de Viera, no le inquieta verlo de nuevo en el banquillo. "Ningún jugador se siente suplente. Jony está trabajando de una manera excepcional. Tuvo que parar unos días y eso retrasó la puesta a punto que necesitó. Tiene muchas ganas de ayudar, con una gran responsabilidad, tiene ganas de aportar. Tenemos muy buena comunicación. Está dispuesto a ayudar de inicio, un rato o nada. El rol de Viera es muy importante".

Es exigente y autocrítico tres el festival maradoniano ante el Córdoba CF. Quiere más y anuncia rotaciones. "En todo [el margen de crecimiento]. Ser mejores atacando y defendiendo. Como dije tras el partido del Córdoba, lo que haces hoy no te sirve mañana. Los rivales se adaptan a ti también. El equipo está entendiendo bien lo que queremos. Estamos siendo capaces de los pequeños partidos que hay dentro de un mismo partido de jugarlos de la manera adecuada, pero no cabe duda que la competición nos va a poner en apuros y tenemos que estar preparados para afrontarlo".

Vuelve la legión que domó al Covid

Luis García Fernández recupera a Jesé, Pejiño y a Adri Suárez, que causaron baja para el Nuevo Arcángel por Covid. "Están recuperados y están entrenando con el grupo. Jesé está trabajando como todos. Evidentemente hay una exigencia grande para todos. Los que están participando están elevando el nivel y al final no es fácil decidir porque los que no están aptos también quieren estar. Como siempre se dice, bendito problema de tener que tomar estas decisiones. Son conscientes de que tanto el que inicia como el que entra después nos eleva el nivel. Es clave en una categoría de 42 jornadas y en el que cinco cambios puede cambiar los partidos".

Admite el drama que ha vivido en las útimas fechas Amatucci, con la pérdida de su abuelo. Además, el centrocampista italiano perdió hace pocas fechas a su madre y a un tío. "Lo he visto hace un rato. Se perdió un entrenamiento porque viajó a Italia. Considera que el fútbol es importante pero las familias son mucho más importante que el fútbol. Él ha pasado una situción personal y el club ha estado a un nivel único para ayudarle (...) Las personas son lo más importante. No hay mejor entrenamiento que estar con su familia en estos momentos difíciles y ahora está totalmente disponible para el partido del domingo. Repito, el fútbol es importante pero la vida y las familias son infinitamente más importantes".

Las estrellas son Enrique y Ale García

El estratega ovetense se rinde al poder técnico y de dirección de Amatucci. "Es joven, con mucha proyección y tiene que mejorar. En Córdoba hizo un grandísimo partido y estoy convencido de que hará mucho más". Esta UD no tiene techo, van dos jornadas y el show del pasado lunes evoca al fútbol de la versión de Jémez de la 10-11. "La clave la tienen ellos. El juego es de los futbolistas. Tienen que creer en lo que hacen. No hay que ponerse techo, independientemente de las carreras que hayan hecho. Ellos nos enseñan también porque los entrenadores no lo sabemos todo. La confianza es que se atrevan y no tengan miedo a fallar y que nosotros tampoco les penalicemos. Construir cuesta más que destruir. Hay que soportar desde la confianza. Que se atrevan porque esto es un deporte de errores y no son robots", valoró sobre el nivel sideral de Enrique Clemente y Ale García, que en pretemporada parecían abocados al ostracismo.