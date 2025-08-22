Luis Carrión, ex entrenador de la UD Las Palmas: «Entiendo que se tuviera un poco más de paciencia con Diego Martínez que conmigo»

¿Qué recuerdos tiene de su etapa en Córdoba?

Yo fui jugador del Córdoba en su día. Mi mujer y mis hijos son de Córdoba y tuve la suerte de empezar entrenando al filia. Luego, con el primer equipo estuve de ayudante y cuando cesaron a José Luis Oltra entre en el primer equipo. Ese primer año fue muy bueno; tengo grandes recuerdos del club y de la ciudad. Además, sigo viviendo aquí.

Usted estuvo in situ el Cordobazo porque era el ayudante entrenador del Chapi Ferrer, ¿cómo vivió ese día desde dentro del banquillo cordobés?

Fue un partido raro. Las Palmas mereció ganar durante todo momento, pero con el 1-0 el encuentro se fue alargando y con el salto de los aficionados se generó una situación de inestabilidad en el propio césped. Al final llegó nuestro gol y la verdad es que fue una putada. Estábamos contentos porque habíamos conseguido subir después de 42 años a Primera División, fue una alegría, pero yo no dejaba de pensar en cómo se sentiría la gente de Las Palmas. Fue bonito, aunque la realidad es que la UD fue superior a nosotros.

¿Considera que se tuvo más paciencia con Diego Martínez que con usted viendo cómo acabó la UD la temporada pasada a nivel de juego y resultados?

Diego llegó y consiguió una serie de resultados buenos en Las Palmas. Entonces, yo imagino que eso dejaría un margen de cara al final, que se creía que se podía volver a conseguir lo que sí consiguió al principio. Al final, a veces cambias y no te va bien, otras veces cambias de entrenador y mejora todo… es complicado. Los entrenadores siempre queremos aportar y sumar, pero muchas veces depende del nivel que tengan los jugadores, de cómo se ha confeccionado la plantilla en verano y del entrenador. Diego hizo todo lo que pudo, igual que yo. Entiendo que también se tuviera un poco más de paciencia con Diego Martínez que conmigo. Depende de lo que piense el dirigente y el director deportivo de cómo se trabaja, aunque yo no me puedo meter en eso.

¿Ve a Las Palmas candidato al ascenso?

Sé que por la ciudad se va un poco con cautela, pero me parece un equipo que va a poder estar arriba y pelear por el ascenso. Yo, que lo veo desde fuera, lo pienso así. Cuando se pongan bien todos los jugadores que han ido llegando ahora irán a más. Jesé o Jonathan Viera son jugadores que van a marcar la diferencia. Para mí, Las Palmas va a pelear por el ascenso seguro.

