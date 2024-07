Lío con el portero sensación de LaLiga: "Que cumplan con el compromiso..."

La permanencia que logró la UD Las Palmas en Primera División tuvo indudablemente un nombre propio: nada más ni nada menos que el del guardameta Álvaro Valles. El guardameta andaluz fue una de las auténticas revelaciones de LaLiga y con sus interneciones salvó más de un punto para el conjunto canario.

Lógicamente, su temporada no pasó desapercibida y varios equipos se encuentran interesados en hacerse con sus servicios. En primer lugar, apareció el Olympique de Marsella, y cuando todo estaba acordado entre clubes, el propio futbolista paralizó el traspaso ante el interés del Betis.

El guardameta nacido en La Rinconada, municipio de la provincia de Sevilla, prefiere volver a su tierra y, de hecho, el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmó que ya existe un acuerdo entre el jugador y el club bético: "Queríamos que (Álvaro Valles) renovara, pero no logramos conseguirlo. El presidente del Betis ha dicho que no han llegado a un acuerdo con el jugador, pero sí lo han hecho porque me lo ha dicho el propio futbolista. La oferta del Betis es insuficiente para nosotros".

Sin embargo, el máximo mandatario recordó que todavía no hay acuerdo por el traspaso. "No voy a reprochar nada a Álvaro. Ha sido un profesional impresionante, pero no ha querido renovar con nosotros y tenemos que buscar alternativas. Si alguna de las partes no sale beneficiada es muy difícil que encontremos un acuerdo. Llegados a este punto será el Betis el que tenga que mover ficha y tratar de acercarse a la cantidad que pedimos para que este chico, que no va a jugar con Las Palmas la próxima temporada, trate de no cortarle su trayectoria y cumplan con el compromiso que han adquirido con él", señaló.

De esta manera, aunque parece claro que Álvaro Valles quiere firmar por el Betis, el presidente de Las Palmas ha dejado claro que todavía queda mucho por negociar para que finalmente se pueda dar el traspaso del guardameta andaluz.