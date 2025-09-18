Kirian Rodríguez: «No tenía miedo a lo que me pasara porque mentalmente estaba preparado»

¿Qué es lo que siente cuando mira hacia atrás y ve que ha superado su segunda batalla contra el cáncer y que la vida vuelve a darle otra oportunidad?

¿Estaría guapo decir invencible? (Risas) Quedaría bien, la verdad (Risas). Pero bueno, al final yo me siento contento; feliz por mi familia, por mis amigos y por todo. Suelo decir muchas veces que la primera persona es la que se come la enfermedad, la que pasa por los tratamientos… Pero los que peor lo suelen pasar son las personas que están a tu alrededor porque no sabes cómo estás y no están en tu cabeza. Estoy contento por mí y por mi salud, pero también por ellos para que puedan tener esa tranquilidad en el día a día, no estar pendiente de lo que pueda pasar y de si estoy o no bien.

Tener que volver a verbalizar una situación como la suya a familia y amigos no suele ser sencillo, ¿cómo se lo comunicó a su círculo más cercano?

La primera vez cuando me pasó y me lo diagnosticaron cree en un grupo de WhatsApp con mi círculo más cercano para ponerles un mensaje con lo que me habían comunicado, contándoles la enfermedad que tenía y el proceso que iba a llevar. Quería que se enteraran ellos antes que nadie y que pudiesen comprenderlo desde mi perspectiva porque creí que era lo más fácil. Ese grupo se quedó abierto una vez lo superé la primera vez y se bromeó un par de veces que se iba a quedar solo para asaderos, pero cuando me volvió a pasar regresé a ese grupo para comentarles que me había vuelto a pasar, que tocaba otra vez y que quería que volviesen a ser los primeros en enterarse. Por otro lado, mi pareja ha estado conmigo en todas las pruebas, en todo, lo vivía en el día a día y se enteraba según me iban informando a mí; mientras que mis padres, pues más de lo mismo. Entonces no me hizo falta comunicárselo porque se iban enterando a la vez que me enteraba yo.

Tras las últimas pruebas para determinar si había dejado atrás la enfermedad, ¿se preparó para recibir cualquier tipo de noticia?

Creo que no me hizo falta prepararme porque ya lo había hecho la vez anterior. Es como cuando te ha pasado algo antes y sabes que, si vuelve a suceder, pueden ocurrir varias cosas y tienes que estar preparado. Podía pasar que me recuperase y volviese a vivir mi vida, que me recuperase y no pudiese retomar mi vida por determinadas circunstancias, que no me recuperase o, realmente, pues que todo acabase aquí. Tenía que estar preparado para todo lo que pudiese pasar y para el futuro; quizás no me hizo tanta falta porque viví más o menos el mismo proceso y la enfermedad era la mima. De ese modo, sabía perfectamente lo que tenía que hacer y seguir. No tenía miedo a lo que me pasara porque mentalmente estaba preparado pasase lo que pasase porque, mentalmente, ya sabía tenía asumido que sabía lo que tocaba y a lo que me tenía que dedicar.

