Kirian Rodríguez narra su lucha con el linfoma de Hodgkin tras meterle su segundo gol
El centrocampista tinerfeño vuelve a ganar su batalla contra el cáncer y anuncia que podrá volver a los terrenos de juego tras casi nueve meses de parón
Cristian Gil Fuentes
Las Palmas de Gran Canaria
Una batalla ganada. Y esta es más importante que cualquier tipo de victoria deportiva. Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ya ha superado el linfoma de Hodgkin que le llevó, por segunda vez en su carrera, a tener que dejar el fútbol de forma momentánea la temporada pasada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL