Kirian Rodríguez cierra el círculo y vuelve a una convocatoria con la UD Las Palmas

En el particular libro de Kirian Rodríguez destacan dos capítulos que probablemente sean los más importantes de su vida. Ambos tienen que ver con un Linfoma de Hodgkin que le apartó de los terrenos de juego, y en los dos casos el jugador de la UD Las Palmas ha salido victorioso. Mañana, el centrocampista y uno de los capitanes de la entidad amarilla regresa a una convocatoria 244 días después de anunciar su recaída. El 20 de Luis García, que se ha convertido en un ejemplo en el mundo del deporte y en una historia de superación para todos, jugó su último partido el 3 de febrero de este mismo año en Montilivi ante el Girona (2-1). Tres días después, en una rueda de prensa, anunció su recaída y prometió volver en la presente temporada. Dicho y hecho.

Después de meses luchando a contracorriente, de visitas a hospitales, de seguir a los suyos desde el palco del Gran Canaria y de tratamientos agresivos, el 8 de julio Kirian fue uno de los primeros futbolistas en pasar el reconocimiento médico. Fue una de las primeras pistas a un regreso que cada vez estaba más cerca, porque tras el visto bueno por los servicios médicos, el centrocampista viajó con el grupo a Marbella para llevar a cabo la pretemporada. Con el comienzo de la competición, Rodríguez fue alternando los entrenamientos en solitario y con el grupo hasta que el 11 de septiembre llegó la noticia: «Quiero comunicarles que tengo el alta médica y el alta deportiva. Dije que iba a volver y aquí estoy», expresó ante los medios de comunicación.

El curso pasado, en la 24/25, el capitán de la UD disputó 21 partidos vestido de amarillo y dio tres asistencias. Con el equipo en Primera División fue una pieza clave en el esquema del conjunto insular hasta que sufrió su segunda cruzada. «Serán seis meses de lucha, pero estoy seguro de que la próxima temporada estaré de vuelta», comentó en febrero. El viernes, el técnico ovetense dejó caer una sorpresa en la convocatoria con la presencia de Kirian Rodríguez, después de aclarar que su estado de forma es bueno: «parece que tiene ocho ojos, ve todo lo que hay a su alrededor y es un jugador que nos enseña muchísimo en el día a día y cada vez está mas cerca de poder participar. Estoy convencido de que algún día se llevarán una sorpresa», expresó.

Una cita para el recuerdo

Esta noche, el Estadio de Gran Canaria será el escenario y la afición amarilla el testigo de una cita para el recuerdo. Con el regreso de Kirian a la convocatoria, el futbolista tinerfeño volverá a pisar el verde de su casa ocho meses después. Un camino que no ha sido fácil pero que el 20 lo ha llevado con la máxima normalidad posible. Un proceso largo, con días mejores y otros en los que no encontraba las fuerzas hasta que llegó el momento en el que su cabeza cambió el chip: fue tras el derbi amistoso en La Orotava. «Le pedí permiso al míster para ir con el equipo y pude estar con mi gente. Creo que esa vitalidad me ayudó cuando regresé a los entrenamientos después de ese fin de semana. Sentía que había habido un cambio en mí; lo noté en la respiración, en la repetición de esfuerzos, y antes de eso prácticamente no podía ni moverme», explicó en una entrevista a este periódico.

Un Kirian Rodríguez que se ha convertido en un símbolo de resiliencia, y que ha demostrado que con lucha todo es posible. Hoy, lo vuelve a demostrar después de haber superado su segundo Linfoma de Hodgkin en tres años. Una batalla que ha ganado con la ayuda de su gente para dar a entender que a veces la vida pone piedras por el camino y hay que regatearlas de la mejor manera. Kiri de eso ya sabe mucho y esta vez sus recortes serán con el balón en los pies y haciendo lo que más le gusta: jugando al fútbol.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas