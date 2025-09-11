Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Kirian narra su lucha con el linfoma de Hodgkin tras meterle su segundo gol

El centrocampista tinerfeño vuelve a ganar su batalla contra el cáncer y anuncia que podrá volver a los terrenos de juego tras casi nueve meses de parón

Sigue la rueda de prensa de Kirian en la que habla sobre el linfoma de Hodgkin

Sigue la rueda de prensa de Kirian en la que habla sobre el linfoma de Hodgkin / La Provincia

Cristian Gil Fuentes

Las Palmas de Gran Canaria

Una batalla ganada. Y esta es más importante que cualquier tipo de victoria deportiva. Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ya ha superado el linfoma de Hodgkin que le llevó, por segunda vez en su carrera, a tener que dejar el fútbol de forma momentánea la temporada pasada.

