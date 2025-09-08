Kaba abandona la UD Las Palmas como agente libre para jugar en Bélgica

Fin al culebrón Sory Kaba. La película protagonizada por el delantero guineano llega a su fin con la rescisión de su contrato. La noticia saltó a las cinco de la tarde con un comunicado por parte del club, en el que informaban que el jugador concluía su etapa como jugador amarillo y le deseaban "los mayores éxitos, tanto a nivel personal como deportivo". La realidad, más allá del fin a su contrato, pasa por un acuerdo amistoso por las dos partes en el que la entidad amarilla abona al jugador los tres meses de este curso y se va como agente libre a Bélgica, su próximo destino. Defenderá la camiseta del Oud-Heverlee Leuven, un club de fútbol belga de la ciudad de Lovaina y la UD se ahorra en torno a 1,6 millones de euros.

De este modo el delantero guineano finaliza su paso por la UD Las Palmas, un equipo en el que no llegó a cuajar como se esperaba. Llegó en el año 2023 como fichaje estrella procedente del Midtjylland danés por 1,5 millones de euros y firmando por cuatro temporadas. En aquel entonces, la UD estaba en Primera División y García Pimienta era el responsable de llevar el timón del equipo. Jugó 17 partidos de Liga y tres en Copa del Rey, anotando un gol en cada competición y dando una asistencia en Liga. Unos números que resultaron insuficientes, por lo que desde el club amarillo decidieron cederle al año siguiente.

En la temporada 2024/25, con la UD en su segundo año en Primera, Sory Kaba se marchó al Elche. Allí la situación fue diferente, y la adaptación mejor: jugó 872 minutos distribuidos en 27 partidos y marcó cuatro goles. Ayudó al conjunto ilicitano a conseguir el ascenso a la máxima categoría y tras cumplirse su año de cesión, regresó a Gran Canaria. Hizo la pretemporada junto al resto del equipo en Marbella, e incluso tuvo sus minutos de gloria en los bolos. Sin embargo, cuando el equipo liderado por Luis García estaba preparando el inicio del curso, Kaba dejó de existir. Desde las altas esferas primero anunciaron que contaban con él, y conforme iban pasando los días el discurso cambió a una posible cesión a otro club.

Incertidumbre en el cierre de mercado

Es por ello que la afición de la UD Las Palmas vivió momentos de confusión en los últimos días del mercado de fichajes en España y algunas Ligas de Europa. El guineano tenía contrato con la UD Las Palmas hasta 2027, pero no participaba en los entrenamientos con el resto del grupo, sino de manera apartada, y no había sido inscrito ni tenía dorsal. Con el cierre de la ventana estival, las noticias de Kaba seguían sin llegar, y fue el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, quien dio las claves de su no salida: un malentendido a la hora de firmar por Rusia y la llegada de Milos Lukovic torció los planes.

«Sory Kaba tenía contrato con la UD Las Palmas y tenía el número 10 asignado creo recordar. Nosotros teníamos un acuerdo y todos los papeles firmados para cederlo a un equipo ruso, pero luego por un tema personal del jugador no se pudo hacer. En ese intervalo nosotros firmamos al nuevo delantero y ese jugador iba a venir con ficha del filial, pero como se nos quedaba la ficha de Sory Kaba libre y no teníamos intención de firmar a nadie más, pues le dimos la ficha de Sory Kaba», comentó Ramírez hace una semana en la radio del club.

Problemas con Rusia y no reforzar al rival

Aunque la UD pudo haber cedido a delantero a otro club de la Segunda División en España, desde la entidad amarilla decidieron que era mejor «no reforzar a ningún rival», por lo que animaron al futbolista a buscar otras opciones en mercados que estuvieran abiertos. Bélgica siempre fue una opción. «Lo tenemos documentado. Tenemos todo por escrito, la petición de quitarle la ficha, los contratos de cesión a otro equipo… nosotros hemos hecho todo, pero por un problema ajeno a nosotros no se pudo firmar su marcha a Rusia», explicó.

La Unión Deportiva se mostró ambigua con Kaba desde el minuto uno. En un principio sí se contó con él de manera inequívoca y le ofrecieron el dorsal número 10, pero con el paso del tiempo el club se reforzó de manera notable en la posición, y la lista de pistoleros era demasiado grande para darle paso al guineano. Marc Cardona, el todavía lesionado Sandro Ramírez, los recién llegados Jesé y Lukovic e incluso la figura de Jaime Mata estaban por delante.

Ahora, el futuro del jugador pasa por Bélgica, un país que conoce y una camiseta que ya defendió en la temporada 2021-22, cuando salió en calidad de cedido del Midtjylland. En el Oud-Heverlee Leuven, anotó diez goles y dejó un buen sabor de boca. Tanto que le han abierto los brazos para un regreso que se hará oficial próximamente. Fin a un culebrón y un adiós amistoso.