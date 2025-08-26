La jugada maestra de Luis García en la UD Las Palmas

La noche de la UD Las Palmas, pero sobre todo la de Luis García. El técnico ovetense, fiel a sus ideas tácticas, dio en el Nuevo Arcángel una clase magistral en todos los aspectos. Encontró el sitio adecuado al trío formado por Milos Lukovic, Recoba y Ale García; hizo los cambios en tiempo para dar frescura al equipo; firmó el debut de Jonathan Viera y sonrió con Enrique Clemente, que tras apostar por él durante toda la pretemporada este demostró su talento sobre el verde en forma de gol. Un tres en raya perfecto para volver a ilusionar a toda una afición, que ya sueña con una temporada pintada de alegrías.

Sorprendió García con un once en el que las novedades fueron el recién llegado Lukovic, Cedeño y Recoba. Una bomba de relojería en la que la delantera prometía dinamita y no falló. No marcaba la Unión Deportiva tres goles en competición oficial desde el mes de abril en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. Un partido en el que por cierto, el marcador fue idéntico al que se vivió ayer ante el Córdoba.

Con el Nuevo Arcángel como escenario, Luis García se coronó para ganarse la confianza de una afición exigente, pero también la de su propio vestuario, que comprobó de primera mano que con trabajo y compromiso todos pueden tener un hueco en la UD Las Palmas de la regeneración. Con un once que gustó, al echar la vista al banquillo las sensaciones eran buenas. Esperaba Jonathan Viera su momento, que saltó al terreno de juego en el minuto 77 y estuvo a punto de ver portería, y también volvió a tener minutos Álex Suárez después de haberse quedado con las ganas ante el Andorra.

Una plantilla unida

Cristian Gutiérrez y Marc Cardona también tuvieron su momento de gloria, aportando equilibrio a un tramo final marcado por la ilusión de aquel que ve cómo su equipo vuelve a alzar el vuelo. La victoria del Nuevo Arcángel no sólo significó tres puntos, sino también la reivindicación de un míster nuevo, con ideas muy diferentes a las que habían implantado otros técnicos el curso pasado y arropado por una plantilla que parece estar muy unida, desde los más veteranos hasta los que están empezando a entender lo que significa defender el escudo de la UD Las Palmas.

Ya avisó Álex Suárez hace unas semanas, antes de que comenzara la competición: "El camino que le gusta al míster nos gusta a nosotros". Una pretemporada marcada por el trabajo duro, por las dobles sesiones en algunas ocasiones y por la teoría de que todos los jugadores de la plantilla son iguales, sin preferencias ni favoritismos a la hora de dibujar un once adecuado para cada rival. "Hay jugadores que entran de inicio y otros que entran después y nos pueden ayudar. Todos son válidos para cualquier momento”, expresó Luis García en la rueda de prensa previa al duelo ante el Córdoba.

Una noche de verano perfecta que estará marcada en el calendario de los amarillos. El día en el que el vestuario volvió a sonreír bañado por una alegría incontrolable. Esa que se siente cuando el puzle encaja; cuando las piezas entran solas y se unen sin necesidad de forzarlas. Le hacía falta a la UD una victoria de estas características, con un marcador cómodo en el que llegar al minuto 90 bailando con el balón en los pies y no temblando fuera una necesidad. Pero sobre todo hacía falta un técnico con coraje y personalidad que se mantuviera firme en sus ideas y que se adaptara a la forma de jugar de su plantilla, y no que intentara hacerlo al revés.

Un jaque mate made in Luis García, unos fichajes que parecen estar adaptados a su nuevo equipo y un partido con el que la afición soñará durante toda la semana: justo hasta el nuevo examen, cuando se evaluará, ya con un historial, si Luis García es capaz de devolver a la UD Las Palmas a Primera División.