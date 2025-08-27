Jonathan Viera se pone a cien con la UD Las Palmas y vuelve al banquillo del Gran Canaria

Jonathan Viera vuelve a pisar el Estadio de Gran Canaria vestido de corto. Lo hará tras haber firmado su victoria número 100 con la UD Las Palmas después de 266 partidos y con 75 goles a sus espaldas -es el sexto realizador histórico del club-. Será en una cita que está fijada para este domingo (18.30, horas) en un duelo ante el Málaga y en el que el '21' volverá a sentarse en el banquillo después de 699 días, tiempo que ha transcurrido desde su última suplencia en Siete Palmas el 2 de octubre de 2023, cuando explotó su divorcio con García Pimienta y ejerció de revulsivo para tumbar al Celta (penalti anotado y asistencia a Marc Cardona en el tiempo añadido para el 2-1).

Ese día, con la UD en Primera División, el conjunto liderado por Pimienta se enfrentaba al Celta de Vigo. Anastasios Douvikas puso por delante en el marcador a los vigueses en el minuto 67 de partido, y Jonathan Viera y Marc Cardona, las dos figuras que entraron al terreno de juego en la segunda mitad, cambiaron la dirección del duelo, que conforme iban pasando los minutos se iba desmarcando del lado de los visitantes.

El empate lo hizo Viera desde los once metros a falta de seis minutos para el pitido final, y ya en los minutos de descuento, Marc Cardona puso el definitivo 2-1 en el marcador a pase del mago. Un partido que ha quedado en la retina de los aficionados amarillos, pues desde entonces no volvió a enfundarse la elástica de la UD Las Palmas en casa. Volvió a bailar con el balón un partido más, pero lo hizo en La Cerámica, un 8 de octubre de 2023 cuando ya su distancia con Pimienta era kilométrica -se ausentó de la charla técnica con el parón para la hidratación y permaneció solo en el centro del campo-.

El regreso en el Nuevo Arcángel

Un capítulo que se cerró de la manera más trágica posible, pero cuya historia tenía un punto y seguido, porque Viera volvió para terminar de escribir el libro de su vida con el club de sus amores. Regresó en este mercado de verano, hizo la pretemporada con el equipo y durante cada entrenamiento se ha tratado de superar. Sorprendió con su estado físico y el lunes en el nuevo Arcángel, el 21 jugó doce minutos y sumó su victoria número 100 vestido de amarillo.

Estuvo a punto de ver portería a los diez minutos de entrar al verde gracias a una falta que se estrelló en el travesaño, disfrutó de los goles de su grupo y volvió a vibrar, a sentirse pleno con el balón en los pies. El domingo, vuelve a casa bajo el foco de su afición, esa que siempre le ha seguido y la que se volvió a ilusionar con el anuncio de su fichaje. Su familia y su hijo Enzo estarán en el palco 17 de la zona noble del Gran Canaria.

Al banquillo junto a Jesé Rodríguez

Se sentará en el banquillo después de que en la primera jornada, el que fue el estreno del equipo en el Estadio de Gran Canaria, tuviera que hacer de espectador en el palco 17, en el que estuvo acompañado por su "amigo del alma" Jesé Rodríguez y un grupo de colegas. Un Jesé que probablemente el domingo, después de haber superado el covid, también vuelva al banquillo.

Dos viejos rockeros juntos de nuevo en la que probablemente sea la última misión en su carrera de obstáculos con la UD Las Palmas: enseñar a los nuevos la importancia de tener el escudo amarillo en el pecho, y devolver al equipo y a la afición a la Primera División un año después de su descenso.

Luis García no es Pimienta

El estratega ovetense se ha declarado 'vierista' desde el primer segundo, más allá de las discrepancias de Helguera en la vuelta del '21'. "Jony es liderazago y tiene ese espíritu que necesitamos en todo momento, pero sobre todo cuando lleguen los malos momentos", valoró Luis García Fernández, que etiquetó de "leyenda" al jugador del barrio de La Feria. Será una suplencia dulce para Viera la del domingo, que se reencuentra con la afición pío pío. La marea amarilla logró una asistencia récord en el estreno de la UD en Segunda con 19.664 fieles ante el Andorra. Ahora se espera en alcanzar los 22.000.

Hay argumentos de sobra: una UD atómica, con Lukovic como rey del gol y el morbo de ver de nuevo a Viera. Amado y señalado. El capitán vuelve a la zona cero de la polémica con Pimienta. Un banquillo y una ovación que le vale como festejo de sus cien victorias de amarillo.