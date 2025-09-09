Job Ochieng, de pasar fugazmente por el ‘Sanfer’, a medirse a la UD Las Palmas en el Gran Canaria

El esfuerzo económico de los padres, familiares y allegados de Job Ochieng dieron la oportunidad al joven extremo keniata de cumplir su sueño como jugador profesional. Maspalomas fue su tierra prometida y Ricky Santana, su representante, el responsable de su nueva vida en el ‘Sanse’, con el que visita el Gran Canaria el viernes.

El joven keniata Job Ochieng tenía un sueño, ser futbolista profesional. Un objetivo difícil de cumplir en su país natal, donde la crisis económica y social ha llevado a la población a una situación de creciente desempleo y delincuencia, especialmente en las zonas fronterizas, lo que lógicamente va en detrimento del deporte y en especial, del fútbol.

Pero la fe ciega de su familia en sus posibilidades y gracias al apoyo económico de sus padres, familiares y allegados, le sirvió para liarse la manta a la cabeza y viajar a Europa para buscar su oportunidad y poder demostrar sus cualidades futbolísticas.

Llegaba a Gran Canaria en 2020, siendo todavía menor de edad -tenía en aquel momento 17 años- y para complicar las cosas, sin hablar ni una palabra de español. Los comienzos no fueron nada sencillos para el joven keniata, pero ya dice el refranero español que Dios aprieta, pero no ahoga. Después de tocar varias puertas en busca de una oportunidad, fue recogido por el San Fernando, convirtiéndose Maspalomas en su refugio y en el origen de su futura carrera profesional.

En el club sureño recuerdan como prácticamente un visto y no visto el paso del jovencísimo keniata por su equipo juvenil. Su velocidad con el balón en los pies no tardó en despertar el interés de un manager deportivo y musical, Ricky Santana, que no dudó en acudir al sur de la Isla para ver en acción al jugador en uno de los entrenamientos, al ser avisado por un amigo de la infancia que tiene una escuela de tecnificación en Maspalomas, de las buenas condiciones de Ochieng para la práctica del deporte rey.

Un entrenamiento le bastó para convencerse de que tenía ante sus ojos a todo un diamante en bruto, convirtiéndose en su representante de inmediato, poniendo en marcha su red de contactos para mover a su nuevo representado, despertando el interés de la Real Sociedad que no dudó en hacerse con los servicios del joven futbolista para pasar a formar parte de sus categorías de base.

A sus 22 años, Job Ochieng, es una realidad futbolística cuyo valor según recoge la web Transfermarkt a día de hoy es de 100.000 euros. Su endiablada velocidad con el balón en los pies, pegado a la raya de cal, le han convertido en un extremo con predilección por la banda diestra, pero que no le hace ascos a la zurda, dada su capacidad para jugar a banda cambiada.

Su contrato actual con la entidad txuri-urdin expira en verano de 2026, pero su progresión le llevó a ascender de la Real Sociedad C al B, debutando en la categoría de plata al lograr el Sanse el ansiado ascenso la pasada campaña.

En su primer curso en la Segunda División ha participado en tres de los cuatro partidos disputados por el equipo, en los que ha materializado un gol, su primer tanto como futbolista en el fútbol profesional y ha visto una cartulina amarilla. Sin duda alguna, un sueño cumplido para un chico de Nairobi que tuvo el valor de abandonar su tierra en busca de poder cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Debutar en el Gran Canaria

El destino ha querido que Gran Canaria se vuelva a cruzar en su camino. La Isla que le brindó su primera oportunidad vuelve a ser la protagonista de un nuevo episodio en el que Ochieng va a tener la oportunidad de enfrentarse al equipo referente de su Isla, la UD Las Palmas. Una opción que ha sido posible al alinearse todos los astros. En primer lugar el ascenso de la Real Sociedad B a la categoría de plata y en segundo lugar, el descenso de los amarillos a LaLiga Hypermotion, pero sobre todo por el crecimiento deportivo del propio jugador, que ha sabido aprovechar su oportunidad para crecer y convertirse en una pieza importante para su entrenador, Ion Ansotegi, quien contará con el veloz extremo keniata en el duelo del viernes (19.30 horas) para cumplir el sueño de saltar al césped del Estadio de Gran Canaria.

La cita le llega en un momento dulce de su carrera deportiva tras cumplir otro sueño más, debutando con la selección absoluta de su país durante la fase de clasificación para el Mundial ante la selección de Gambia, en un duelo en el que disputó 17 minutos y en el que Kenia cayó derrotada por 1-3. Mejor le fueron las cosas en su segundo partido internacional jugado ayer, en el que disfrutó de 59 minutos en la goleada de su combinado nacional a Seychelles (5-0).

La banda derecha del recinto de Siete Palmas le espera este viernes, habrá que ver si de inicio o saliendo desde el banquillo, pero a buen seguro que su duelo ante Enrique Clemente no dejará indiferente a nadie, en un partido clave para la UD Las Palmas que necesita sumar la segunda victoria del curso, para no tener que empezar a preocuparse por lo que sucede por debajo suyo en la tabla clasificatoria y poder mirar con ilusión hacia la zona noble de la clasificación.