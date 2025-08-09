Jesé vuelve a sudar la camiseta de la UD Las Palmas: 19 minutos, ovación y cánticos

Jesé Rodríguez no estará solo. O al menos de momento. Los cerca de 400 aficionados que se dieron cita en Barranco Seco para el último partido de pretemporada de la nueva era UD demostraron al Bichito que el apoyo será incondicional siempre y cuando él ponga de su parte. Puso en pie al público cuando saltó al césped a calentar, y la escena se volvió a repetir cuando llegó el turno de quitarse el peto y hacer los últimos estiramientos en la banda. Con el número 23 a la espalda a la espera de si finalmente coge el relevo del 10 -actualmente lo tiene Kaba-, Rodríguez fue la sensación y la ilusión en un derbi tímido y sin altercados.

Los aplausos y los gritos de ánimo, que durante la mayor parte del encuentro apenas se escucharon, resonaron con fuerza cuando una de las sorpresas del mercado de fichajes pisó el verde. Con la incertidumbre de cómo reaccionaría la afición al regreso de Jesé Rodríguez, la respuesta fue sencilla: los cánticos que coreaban su nombre se hicieron notables, y con un cómodo marcador a falta de veinte minutos para el final del último bolo veraniego, el Bichito se probó antes del pistoletazo de salida a la temporada 2025/26 el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria ante el Andorra.

Aunque no tuvo tiempo de demostrar su mejor versión, esa que prometió que ofrecería a su gente, tuvo sus minutos de gloria e incluso pudo anotar el cuarto gol para el conjunto amarillo. Se mostró participativo e integrado con el resto del grupo y al finalizar el duelo se quedó sobre el verde junto a uno de los preparadores del club comentando algunas pinceladas del duelo. Con los 90 minutos cumplidos, hizo dos carreras a lo largo del campo y dejo entrever que está preparado y en el camino de conseguir su mejor estado de forma para devolver a su equipo a la máxima categoría.

Revertir las opiniones

Antes de que el anuncio de su fichaje por la UD Las Palmas se hiciera oficial, muchos aficionados explotaron contra Jesé Rodríguez. Estaban los que no veían con buenos ojos su fichaje, los que le tacharon de que ya no estaba para jugar y una mínima parte que se ilusionó con su regreso y confió en su calidad para esta nueva categoría. En su presentación, cuestionado por las diversas opiniones de los fieles amarillos, dejó clara su postura. "Todas las opiniones son respetables. Me toca demostrar en los entrenamientos y en el campo para revertir todas las opiniones y que la gente me apoye con mi rendimiento. Hay que echarle ganas, corazón y coraje".

El Jesé de "la ilusión de un canterano pero la veteranía de un hombre" está de vuelta. Con las pinceladas del Bichito que fue en el Real Madrid, en el que aprendió de Cristiano Ronaldo y Benzema, su nueva versión ilusiona a un equipo que aunque no ha comenzado la temporada de manera oficial, ya sueña con el regreso a Primera División. Un camino que estará lleno de baches, tropiezos y chutes de adrenalina. Un recorrido largo pero que si finalmente se logra el objetivo, será satisfactorio.

Rodríguez no contó sobre el verde con su mano derecha en la UD, su amigo del alma Jonathan Viera, que aunque presente en Barranco Seco, no salió del interior de las instalaciones deportivas. Aun así, él solo demostró que aunque todavía no ha llegado su mejor versión, esa a la que pretende llegar a lo largo del curso, si se lo propone podrá echarse el equipo a la espalda cuando la situación se tuerza. Un '23' con alma de '10', y un regreso a los terrenos de juego vestido de amarillo que fue especial. Un derbi de pretemporada con victoria para poner el broche de oro a un verano que el Bichito siempre recordará.

Bajo el foco del Gran Canaria

Con las pruebas en el once finalizadas, llega la hora de la verdad a la Unión Deportiva de Luis García, Viera, Jesé y Recoba entre otros. El inicio de un año en el que los viejos rockeros apuntan alto, escoltados por las nuevas generaciones, que llegan pisando fuerte. Tocará ver si en las gradas del Gran Canaria, con un récord de abonados en Segunda División y con la exigencia de volver a la élite, la afición sigue arropando a Rodríguez. Ayer, los 400 de Barranco Seco le alentaron. El próximo domingo se verá si hay unión y todos reman hacia el mismo sentido, o si hasta que no haya demostraciones en el campo, no hay apoyo. Siete días y la cuenta atrás.