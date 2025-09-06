Iván Gil, principal novedad en la lista de convocados de la UD Las Palmas para la visita al Plantío; Viti, no viaja

La UD Las Palmas inició hace una hora el trayecto para disputar mañana la cuarta jornada del campeonato liguero en el Estadio Municipal El Plantío y de cara a este encuentro Luis García ha conformado una lista de convocados de 23 futbolistas. El preparador asturiano cuenta para esta cita con una principal novedad: Iván Gil. El jugador natural de Viladecans se ha recuperado de un esguince en su tobillo derecho que sufrió en el primer partido oficial del curso ante el Andorra y, tras incorporarse a la dinámica del grupo la semana pasada, ya está listo para regresar al verde. Eso sí, habrá que ver si después de un par de jornadas parado puede o no ser titular.

Gil aglomeró mucho protagonismo durante la pretemporada por varias razones, la primera porque la campaña anterior pasó desapercibido para Luis Carrión, quien reconoció que le pidió disculpa tras su salida de la entidad, y Diego Martínez, lo que le llevó a marcharse cedido al Eibar en enero. En segundo lugar, durante la preparación el excanterano del Espanyol cuajó muy buenas actuaciones y dejó un gran sabor de boca en los minutos que disfrutó.

En el otro lado de la balanza se encuentra un Viti Rozada que no ha podido ser parte de la expedición junto a sus compañeros, aunque hace unos días sí que se unió a la dinámica de trabajo en los entrenamientos. El ex del Oviedo no participa en un partido desde el derbi ante el Tenerife en Los Cuartos, por lo que habrá que esperar para ver si puede enfundarse de nuevo la elástica insular el próximo viernes ante la Real Sociedad B (19.30 horas).

De resto, viajan hasta tierras castellanoleonesas los jugadores que han estado conformando de forma más o menos habitual las convocatorias en las últimas jornadas con las ausencias ya conocidas por compromisos internacionales de Pezzolesi, concentrado con la sub 19 española, Amatucci, con Italia sub 21, y Cedeño con la absoluta de Panamá. Por otro lado, Sandro Ramírez y Kirian continúan siendo bajas.

Nueva oportunidad para Jesé y Adam Arvelo

A pesar de ello, la atención la acaparan varios nombres propios, entre ellos, el de Jesé Rodríguez. El grancanario no pudo jugar ante el Málaga y ni siquiera calentó, por lo que tendrá su segunda oportunidad de enfundarse la camiseta amarilla mañana mismo. Otro que, según palabras del técnico, también va a más es Adam Arvelo, quien regresa a la lista después de no haber estado presente en el choque ante los malagueños, precisamente. El tinerfeño ya viajó a Córdoba y se sentó en el banquillo, pero no tuvo protagonismo, así que tal vez ahora sí que puede disputar sus primeros minutos oficiales en Burgos.