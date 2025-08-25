Iván Ania, de villano con el Oviedo a talismán amarillo

Una pesadilla y muchas alegrías. Iván Ania es protagonista en el partido que va a enfrentar esta noche a su Córdoba, club al que entrena desde el verano de 2023, con la UD Las Palmas en el choque va a cerrar la segunda jornada de la Liga Hypermotion 2025-26. Este primer plano del preparador asturiano no le llega por pura casualidad, sino porque sus antecedentes contra los amarillos en su etapa como jugador engloban una felicidad que queda un poco opacada por una única muesca, aunque ese punto negro en el historial de los isleños ante el actual técnico cordobés quedó grabado a fuego en la memoria de los aficionados grancanarios.

El único mal recuerdo con el Ania futbolista se produjo en la temporada 1997-98 cuando pertenecía a la plantilla del Real Oviedo que se midió a los insulares en la eliminatoria por el ascenso y que acabó con el Estadio Insular rendido a los jugadores locales, pero con la tristeza de no haber podido conseguir el billete hacia Primera. En ese sentido, el por aquel entonces jugador asturiano anotó un doblete en el partido de ida que supuso un paso adelante para que los ovetenses mantuvieran la categoría que defendían en ese doble enfrentamiento. Los de García Remón cayeron por 3-0 en el Carlos Tartiere, con expulsión de Paqui incluida que obligó a ejecutar una sustitución tempranera del Turu Flores, y ganaron por un insuficiente 3-1 en la vuelta en la Isla.

De resto, las veces que hubo careos entre Las Palmas y el ahora entrenador no hubo color, ya que solo fue capaz de conseguir un empate, precisamente con el Oviedo, y acabó hincando rodilla hasta en ocho ocasiones. De hecho, Iván Ania llegó a vestir la camiseta del Tenerife y disputó dos derbis canarios ante la UD. El primero se celebró en el Heliodoro, con ambos equipos en Primera División en el curso 2000-01, y se saldó con victoria amarilla por 1-3 con goles de Tevenet, Josico y el portero Nacho González de penalti. Mientras tanto, el segundo se disputó tras el descenso de ambas entidades a la categoría de plata una temporada más tarde y lo volvió a ganar el cuadro grancanario por un escueto 1-0 gracias al tanto de penalti de Pedro Vega.

Un doblete del ovetense en el partido de ida del Playoff del curso 1997-98, clave para que la UD no pudiese subir

Asimismo, Ania jugó para el Lorca Deportiva, el Rayo Vallecano y hasta el Real Oviedo B sin lograr doblegar a los amarillos. Incluso, su peor derrota llegó con el filial asturiano en un choque de la campaña 1994-95 cuando los isleños estaban en Segunda División B y que terminó en goleada (6-3). Ya como entrenador, solo jugó en una ocasión contra los grancanarios y acabó empatando a uno: en la temporada 2019-20 mientras dirigía al Racing.

Ahora, los caminos de Iván Ania y Las Palmas se reencuentran con esos recuerdos en el aire. El contexto es completamente diferente a pesar de que los números no estén del lado del asturiano, aunque solo sean simplemente eso, números que no inciden en los resultados.