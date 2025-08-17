Un inglés con la camiseta de la UD Las Palmas se lía con la geografía

La escena no tiene desperdicio: un británico camina por las calles de Liverpool luciendo, con todo el orgullo del mundo, la equipación amarilla de la UD Las Palmas. Hasta ahí, todo bien. Pero al ser abordado por un compatriota que lo graba con el móvil, el diálogo da un giro inesperado.

“¿De qué equipo es esa camiseta?”, pregunta el cámara.

“Las Palmas, de las islas... eh... de Tenerife”, responde con total seguridad el improvisado hincha.

¡Zasca geográfico! El caballero, aunque bien intencionado, colocó a Las Palmas en la isla equivocada. Por si alguien aún duda: la UD Las Palmas representa a Gran Canaria, no a Tenerife, donde milita el histórico rival, el CD Tenerife. Lo curioso es que, pese al error de geografía, el inglés tenía claro algo más importante para cualquier aficionado: el estilo de juego del equipo amarillo.

“Juegan bien, me gusta su estilo”

Pese al descenso del club canario en la última temporada, el fan de Liverpool se mostró convencido: “Me gusta cómo juegan, son diferentes. Bajaron, sí, pero lo hacen bien.”

Un guiño inesperado a la apuesta futbolística de la UD, que este año no logró la permanencia, pero sí dejó buenas sensaciones en muchos partidos por su valentía táctica y estilo de toque.

El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales, y no es para menos: une fútbol, confusión geográfica y una dosis de surrealismo británico que siempre triunfa.