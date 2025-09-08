Iñaki González: el canterano de la UD Las Palmas que se hizo veterano en El Plantío

Un canterano con galones de veterano en El Plantío. Iñaki González (Fuente del Maestre, 2004) demostró ante el Burgos que está capacitado para sostener a la UD Las Palmas en el centro del campo. Tras las bajas de Amatucci y Cedeño, el platanito hizo la labor de doble pivote junto a Enzo Loiodice y el resultado fue inmejorable: un 87% de pases completados, sólo por debajo de Mika Mármol, Sergio Barcia y Enrique Clemente, un 100% de duelos ganados en el suelo y ninguna falta cometida. No le pesó la titularidad, debutó en este nuevo curso y cumplió con creces, abriendo la puerta a repetir protagonismo durante la temporada.

Su estreno con el primer equipo amarillo se produjo en la etapa de García Pimienta, cuando disputó un partido en Copa ante el Manacor y en Liga frente al Villarreal, pero la prueba de fuego la tuvo el domingo en El Plantío, un campo un tanto maldito para la UD. Sin embargo, Iñaki, lejos de mostrar el nerviosismo de pasar un examen de máxima importancia, demostró valentía y calidad. Filtró buenos pases, distribuyó el juego y no se escondió. Es la buena noticia de la cantera esta temporada junto a Ale García, el pichichi del equipo.

El centrocampista aterrizó en Gran Canaria en la temporada 2022-23 y puso rumbo al juvenil A de la UD tras su paso por la misma categoría en la U.D. Extremadura y el C.D. Badajoz. Su rendimiento en sus anteriores equipos llamó la atención del club amarillo, que no desaprovechó la oportunidad de hacerse con sus servicios para seguir formándolo como profesional. El año pasado, después de un año defendiendo los colores insulares, Iñaki se marchó cedido al Unionistas de Salamanca, donde hizo la mili del fútbol tras disputar 31 partidos.

Un aviso a los fijos de Luis García

Este verano, regresó a la UD con el objetivo de buscar su ficha en el primer equipo. Viajó a Marbella con el resto de la expedición para hacer la pretemporada, tuvo minutos y convenció a Luis García y al resto del staff. Con la intención de dar paso a la cantera, Iñaki González esperó su turno y brilló en El Plantío, lanzando un aviso a los que por ahora parecen ser fijos en el once de García: Amatucci, Cedeño y Loiodice.

En una entrevista del jugador en la emisora local fontanesa cuando fichó por la entidad amarilla, González explicó cuáles fueron las claves que le hicieron decantarse por Gran Canaria: “Ellos tenían muy claro que me querían , y no tardé en decidirme. Me dijeron que les gustaba mi estilo en mi posición – mediocentro defensivo – , ya que no es algo que se vea con frecuencia en la zona. Y para mí , fue determinante la apuesta que hacen por la cantera“, comentó.

Ante el Burgos, superó con creces su primera prueba de fuego de la temporada y ahora pide paso sin dejar atrás la humildad propia de un chaval de 21 años. "Seguir, crecer y confiar en el proceso que todo llegará", escribió en sus redes sociales ayer, acompañada de una imagen de su debut con ficha en el primer equipo.