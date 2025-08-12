Helguera agasaja al plantel del Atlético de Gran Canaria del exejecutivo de la UD Las Palmas Deivid

El director deportivo de la UD Las Palmas Luis Helguera presenció ayer el entrenamiento del Atlético Gran Canaria de la Regional Preferente en el Campo Mundial 82 de Jinámar. El club capitalino está dirigido por David Rodríguez Deivid, exjugador amarillo (centenar de duelos en dos etapas), y que ejerció de ayudante de la dirección deportiva 'pío pío' hasta el pasado noviembre cuando presentó su denuncia tras ser condenado por un delito de violencia de género -se le había abierto un expediente disciplinario-.

Deivid, de 36 años, fue jugador del Gran Canaria en la Preferente en la 24-25 y ahora da el salto a los banquillos. Su salida de la UD estuvo marcada por la polémica, al dimitir tras su condena por un delito de lesiones y otra de amenazas en el ámbito de la violencia de género. Con la pena de 80 días de trabajo en beneficio de la comunidad, reconoció su culpa y pidió perdón: «Una conducta que condeno, deploro y me avergüenza (...) Sé la enorme sorpresa que causó en mi entorno familiar y laboral la noticia de mi condena por violencia machista y no quiero comprometer ni un segundo más la reputación del Club, la de ninguno de sus miembros ni la del entorno».

Ahora busca el ascenso a Preferente con el Atlético Gran Canaria y tiene a Cristian Martín de segundo -hermano de Adrián, analista de Luis García-. Anoche, recibió la visita de un excompañero de batallas en los despachos. Deivid presentó a Fábio Silva y Essugo. Un banquillo, un ascenso y el esmero por una segunda oportunidad para un rostro de recorrido en el mundo del fútbol tras su paso por el Unión Viera, Universidad, Sevilla Atlético, Sevilla, Córdoba, Valladolid y la formación amarilla en dos etapas. También formó parte del Atlético Paso de Tercera División.