Forza Amatucci: el cerebro de la UD Las Palmas pierde a su abuelo durante el partido contra el Córdoba

El llanto del cerebro de la UD Las Palmas. El centrocampista italiano Lorenzo Amatucci, que no regresó con el equipo esta mañana de Córdoba al Aeropuerto de Gran Canaria, sufrió ayer la pérdida de su abuelo. El luctuoso suceso aconteció durante la disputa de la segunda jornada ante el club califa en el Nuevo Arcángel. A este fallecimiento, cabe sumar que hace pocas fechas también murieron su madre y un tío. Firmó una actuación meritoria ante los de Ania y encadena dos actuaciones de gran nivel. Es uno de los mimbres mas en forma del plantel de Luis García.

En Italia y en el funeral del abuelo, su concurso no corre peligro para la contienda del domingo ante el Málaga CF en el Gran Canaria (18.30 horas, Movistar LaLiga Hypermotion). Se le espera en los próximos días para integrarse a la dinámica de equipo para conquistar la segunda victoria del curso.

Amatucci llegó cedido por la Fiorentina y conforma una de las adquisiciones estrella de Luis Helguera. Junto a las de Lukovic o Recobita. Desde el vestuario de la UD han arropado a su compañero en las últimas horas y le han brindado la primera alegría de la temporada. 'Va por ti, hermano. Forza Amatucci', era el cántico de solidaridad y respeto por una figura que se ganó el cariño de la caseta en en un tiempo récord. Se guardará un minuto de silencio en el pulso del domingo ante el cuadro boquerón.

Jesé, Pejiño y Adri Suárez superan el Covid

El plantel de la UD retomó esta tarde los entrenamientos con Jesé Rodríguez, Pejiño y Adri Suárez, que no viajaron a Córdoba por Covid. Estarán en la lista del domingo, asi como el canterano Valentín Pezzolesi, expulsado ante el Andorra. Las bajas confirmadas para la tercera fecha liguera son Kirian, Sandro, Viti Rozada e Iván Gil.