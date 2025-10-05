El filial de la UD Las Palmas sigue en la UVI y el Rey Arturo coquetea con la épica

Sin gol y carente de ideas. Sobra talento, falta un plan. Las Palmas Atlético encajó esta mañana la cuarta derrota de la temporada -segunda de local- ante un Fuenlabrada pragmático 1-2 y sigue penúltimo en la tabla. Un vivero en la UVI, que resucito en el 55' con la entrada de Arturo y Sergio Viera. Con un rival embotellado, no llegó el glamour del gol.

Los amarillos se adelantaron con un tanto de Elías, soberbia finalización, y luego recularon hasta perder el sentido. Sarmiento (33') y Santisteban (55') escenificaron la remontada ante el estupor del Anexo de Siete Palmas, que contó con la presencia de jugadores del primer equipo como Suárez, Churripi, Mata o Kirian Rodríguez, que luego tomarían la guagua para concentrarse antes del partido ante el Cádiz (que se disputa desde las 20.00 horas en el Gran Canaria).

La veteranía del 'Fuenla' les llevó a calentar y a ensuciar una segunda parte que dejó tres intervenciones de oro de Killane. Con el 1-2, Raúl Martín se vio obligado a recurrir de la velocidad explosiva del Rey Arturo (55'), y ahí el partido modificó su guion. La entrada de Johan Guedes (66') elevó el picante de un pulso bajo el tedio, con medio centenar de fieles del club del sur de Madrid en las gradas. Faltas, locura, nervios, tensión pérdidas de tiempo y una falta golpeada por Johan desde la frontal que se marchó rozando el travesaño.

La definición de Elías valía el precio de un lingote de oro. Definición bajo el acoso y derribo de la zaga madrileña. Un señor gol desde el costado derecho del frente ofensivo del cuadro de Raúl Martín. En el 32'. Nates alcanza la línea de fondo y el centro lo manda a la red Sarmiento de cabeza y libre de marca. Iván Medina acarició el 2-1 y llegó el descanso. La falta de picardía y madurez condenó a los amarillos, imberbes y barbilampiños a la hora de defender un córner. Santisteban, solo, puso el balón en la red ante la desesperación de Killane.

Toque de corneta con el 1-2

En el 55', entraron Arturo y Sergio Viera. La película cambió de forma radical. El segundo, ubicado en el costado derecho, puso en jaque a la zaga del Fuenla. El tinerfeño mostró su arte en movimiento, girando el barco de un lado a otro. Un Armas en busca de la remontada. Se coqueteó con la épica, pero no fue suficiente. El meta visitante Cortés apenas tuvo trabajo. Paradones de Killane y nuevo varapalo.

Raúl Martín despertó tarde y solo agitó el avispero de los cambios cuando estaba por debajo en el marcador.

Ficha técnica:

UD LAS PALMAS ATLÉTICO: Killane; Brian Velázquez, Rachid, Carlos Navarro, Villote, Jerobe (Kirian, 74’), Josito (Sergio Viera, 55’), Iván Medina, Javi Martínez (Johan Guedes, 67’), Elías (Arturo, 55’) y Sergio Rivarés (Ian Martínez, 67’).

CF FUENLABRADA: Cortés; Montes, Pedraza, Carlos Cano, Pol Bassa (Carlos Bravo, 87’), Sarmiento (Rami, 75’), Edu Llorente, Nates, Pescador (Ander, 87’), Santisteban (Isma, 65’) y Rubén Del Valle.

GOLES: 1-0.- (17’): Elías. 1-1.- (33’): Sarmiento. 1-2.- (55’): Santisteban.

ÁRBITRO: Sevillano Marín (C. Andaluz). Amonestó a Elías, Iván Medina, Rami, Pedraza, Pescador y a Cortés.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas