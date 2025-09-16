LALIGA
Fallece Manolo Cardo, técnico de la UD Las Palmas en la temporada 1990/91
El que fuera entrenador de la UD muere a los 85 años; su paso por el equipo insular estuvo resumido en 20 encuentros
C. G. A.
El ex entrenador de la UD Las Palmas durante la temporada 1990/91 ha fallecido a los 85 años de edad. Manolo Cardo, figura admirada en el Sevilla FC y con pasado amarillo verá los partidos de su equipo desde un sitio privilegiado.
El centrocampista sevillano, que militó en el Sevilla en dos ocasiones diferentes (1962/64 y 1965/67), San Fernando, Algeciras y Recreativo de Huelva deja un vacío en todos aquellos equipos por los que pasó, ya fuera como jugador o como entrenador.
De hecho, tuvo el honor de ser el técnico de la UD Las Palmas. Un equipo al que llegó en la temporada 1990/91 pero con el que sólo estuvo 20 partidos, los que corrieron hasta que fue destituido. Una temporada en la que los amarillos no vivieron su mejor año: descendieron a la que por aquel entonces se conocía como Liga Regional -ahora denominada Primera RFEF-.
En su etapa como técnico, al igual que hizo como jugador, hizo historia en Nervión, convirtiéndose el tercer técnico con más partidos dirigidos al Sevilla, con 200, solo por detrás de Joaquín Caparrós (248) y Unai Emery (205).
Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas
- El regreso al Spotify Camp Nou, más cerca
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario
- El fichaje era Etta Eyong
- Amorim se autodespide del Manchester United: 'Quizás haya que cambiar de entrenador
- Iñigo Martínez borra a Laporte
- Un jugador del Barça se 'coló' en el clan Lamine en el Barça-Valencia
- Álex Mumbrú, hospitalizado tras ganar el Eurobasket
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés