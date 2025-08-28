Fabio Silva bendice a Milos Lukovic y no olvida su amor por la UD Las Palmas

Fabio Silva y el amarillo no se separan. Repudiado por los Wolves, amado en la Unión Deportiva e ilusionado en el Borussia Dortmund, su próximo club después de que los alemanes vayan a desembolsar 25 millones de euros por el delantero luso (los tres equipos visten con el mismo color). De ese amor por Las Palmas, el equipo que le catapultó la pasada temporada a tener un valor millonario en el mercado, no se olvida el portugués y ayer escribió un mensaje de agradecimiento tanto al club insular como a su heredero en la zona de ataque, Milos Lukovic.

El ariete serbio firmó su primer gol con la UD el pasado lunes en el Nuevo Arcángel el día de su debut y sorprendió a la afición amarilla con su celebración. A muchos les vino a la mente el gesto del arquero de la serie Arrow con la que Fabio Silva mostraba su felicidad el curso pasado con sus 10 goles en LaLiga EA Sports.

"Que hagas muchos más goles y ayudes a Las Palmas a llegar a LaLiga!! Los quiero, UD Las Palmas".

Lukovic es el heredero, al menos a la fecha de su debut, es el heredero de Fabio Silva en la tarea realizadora. De Robin Hood a Robin Hood en la faceta goleadora. Así, el portugués compartió el vídeo del tanto del serbio al Córdoba y le mandó un mensaje de bendición: "Que hagas muchos más goles y ayudes a Las Palmas a llegar a LaLiga!! Los quiero, UD Las Palmas".

De tener que luchar por un puesto con Guirassy y Adeyemi en la línea de ataque de Nico Kovac a tener el móvil en la mano y acordarse del equipo que le devolvió la ilusión a Fabio para que regrese cuanto antes a Primera División. El escudo de la UD va a permanecer en el corazón del jugador de Oporto como demostró semanas atrás con la felicitación por el 76 aniversario de la institución insular con otro mensaje en Instagram.

Coger el testigo

Lukovic cogió el testigo de Silva. Habían pasado cuatro meses de la última victoria de la Unión Deportiva, el 19 de abril del 2025, con el 1-0 ante el Atlético de Madrid, en el último partido que Fabio vistió la camiseta amarilla. Se lesionó y no pudo estar presente en la lucha por la permanencia, así como en el Europeo sub-21 con la selección lusa. Un dolor que permanece en su latido y que apacigua con el seguimiento del equipo insular desde la lejanía.

Además, el serbio también cogió otro testigo al marcarle al conjunto califa. Conectó con una línea temporal de nueve temporadas en las que Marko Livaja y Prince Boateng fueron los últimos delanteros que vieron portería en el día de su estreno. El croata le metió dos a Matthew Ryan, el ghanés uno y... Jonathan Viera el último desde el punto de penalti. Conexión que hubiera sido redonda si el de la Feria hubiera metido la falta directa con la que estrelló el balón en el larguero el lunes en el Arcángel.

Coincidencias temporales y bendiciones de un astro para empezar con confianza el periplo de Las Palmas en el intento de regreso a LaLiga EA Sports.