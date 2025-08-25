El extraño viaje de Mata de la rescisión al '7' de la UD Las Palmas: un ariete con siete vidas

Jaime Mata, inédito tras las primera jornada ante el FC Andorra 1-1 -un trámite en el que ni calentó-, cuenta con una vida extra. Y van siete en este verano en el que lucido todas la etiquetas. De renovado por sorpresa a señalado en la operación salida, para luego figurar como exculpado.

El ‘7’ de la UD se queda en el proyecto tras una conversación con los ejecutivos. Es un giro de guion radical y que le lleva de la decepción a su segunda convocatoria liguera. Esta noche, desde las 20.30 horas, en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, aguardará por una oportunidad. El 1 de septiembre se echa el cierre al mercado veraniego y Sory Kaba es el que se ha quedado sin ficha profesional. Hay que buscarle una salida bajo la fórmula de la cesión y el FC de Sochi es la opción número uno.

Ante las bajas de Jesé y Pejiño por Covid, la opción Mata gana peso como revulsivo con Ale García como intocable. Viera, Fuster, Lukovic, Marc Cardona, Adam Arvelo o el Rey Arturo también aguardan por un minuto de gloria. La incrustación del madrileño en la atmósfera de los francotiradores de Luis García Fernández ha sido un ejercicio de fe. La maratón del incansable -treinta partidos de liga en Primera en la pasada 24-25,634 minutos y cero dianas-.

Irreductible al pesimismo. Firmó por una temporada y amplió de forma automática por número de partidos. El pasado 12 de junio, el presidente Miguel Ángel Ramírez revelaba la situación contractual del veterano pistolero de 36 años (206 duelos en la máxima categoría con 37 goles, 143 encuentros en Segunda, 57 dianas) y fue titular en los tres primeros duelos de la pretemporada ante Orlando Pirates, Brighton y Cádiz en Benalup-Casas Viejas. Y llegó Tenerife y el clásico de las vallas voladoras.

Penalti fallado y memes

En la cuarta contienda del verano, Mata fue suplente y desperdició una clara ocasión ante el meta De Vuyts. El arquero del Tenerife le detuvo una pena máxima en la tanda por el Trofeo Teide, que fue para los pupilos de Álvaro Cervera. Ese fallo y la carrera al horizonte frustración, le llevó al banquillo en el último pulso de preparación -de nuevo ante los chicharreros-. Cero minutos ante el Tete y la comunicación de que no entraba en los planes del nuevo proyecto deportivo de la regeneración. Pendientes de fichar a Lukovic y a otro ariete, Mata inició la mudanza. Los memes del delantero se multiplicaban, pero en la caseta se le aprecia.

A pesar de conocer el veredicto, el ex del Valladolid no alzó la voz. Ejerce de Pinto o Reina en la caseta. «Hace piña y grupo, su veteranía es un activo para la caseta». Luis García, tras la igualada ante el Andorra, se rinde a los valores intangibles del compañero de Deivid, exasesor de la dirección deportiva, en las filas del Valladolid. «Es un profesional extraordinario. No le ha tocado participar pero ha estado empujando al equipo desde fuera y en el vestuario. Es un ejemplo de lo que tiene que ser un futbolista profesional, involucrado con su equipo y tratando de ayudar en todo momento. Un profesional intachable». El ovetense se había pronunciado alto y claro. El culebrón sigue su curso y pesa su condición de padre de la caseta. Con Kaba listo para volar a Rusia, Mata tiene siete vidas y busca su primer gol en Liga. Descorchar la botella.

Renovación curiosa, indiscutible en el verano -fue el ‘9’ con Ale García tirado a banda-, suplente en una fase del verano de búsqueda urgente de soluciones y el ‘7’ en LaLiga. Le ha pasado de todo a Mata, mientras se esfuman las dudas sobre su continuidad. «Se queda», repiten desde la zona noble de un club con las 25 licencias profesionales ocupadas. El número de Kaba ha recaído en Lukovic, como si fuese una media de presión para el ariete guineano y que subió con el Elche de Eder. A una semana del final del mercado, Luis Helguera y Vicente Gómez no están satisfechos. Siguen sedientos de talento en su particular PC Fútbol. La regeneración de Luis García lleva once fichajes y falta el soldado número doce, que provocaría la salida de otro mimbre ofensivo.

Gol de Cédric en Turquía

Mientras se agarra al ‘7’ y espera calentar esta noche, para gozar de sus primeros minutos, lo de Lukovic es una locura. Tras ser presentado, el ariete serbio se estrena en una citación y contará con minutos ante el Córdoba CF. Los elogios en el equipo de trabajo de Luis García son innumerables. Es el alta más valorado de Segunda con cinco millones. «Hemos acertado de pleno, es un jugador que puede cambiar la historia de la UD en esta temporada», realzan.

El frente ofensivo amarillo ha sufrido una metamorfosis absoluta en los últimos 80 días. En junio, se insistía que los integrantes del ejército de pólvora eran Cédric (cedido en el Van Spor FK de la segunda categoría de Turquía), Sory Kaba, Mata, Sandro -que tuvo que ser operado de la rodilla y vuelve en noviembre y Marc Cardona-. Ahora, figuran Jesé Rodríguez y el citado Lukovic como novedades. En ese puzle del gol, también por lesión Iván Gil (vuelve a finales de octubre) y emerge Ale García.

Por último, resaltar el papel de la cantera en el frente ofensivo con Sergio Ruiz y Arturo como estiletes. Una categoría, la de potenciar el valor autóctono, que se completa con el tinerfeño Adam Arvelo. La pretemporada del ex del Sporting Club de Lisboa fue muy discreta. En relación a Arturo, fue elogiado por Manu Fuster. Ante el Andorra, la UD logró una diana de Ale García y estrelló dos balones en los palos. Esta noche se presenta otra oportunidad para deleitar desde el uranio. Un escudo indestructible.

El hecho de contar con Viera, sexto máximo realizador histórico del club pío pío (75 dianas), es otro de los puntos de máximo interés. Así como la explosión definitiva de Aladino Fuster. Ale, Lukovic...Y un Mata que parece inmortal.