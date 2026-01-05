Estanis Pedrola vuelve a enamorar

Qué bien le sentó la isla al bueno de Estanis Pedrola (Cambrils, 2003). El clima amable, el sol radiante y el encanto de las Islas Canarias encajaron de inmediato con su juego. Y es que el exculé, refuerzo amarillo hasta el final del presente curso tras el acuerdo de cesión con su club de propiedad, la Sampdoria, no pudo gozar de un debut mejor con la camiseta de la UD Las Palmas.

La UD Las Palmas dio la bienvenida al 2026 a lo grande: con un triunfo épico en el Ibercaja Estadio, hogar temporal del Real Zaragoza. Con un 1-1 en el marcador - abrió la lata Jesé y empató Kenan Kodro al inicio de la segunda mitad -, el extremo catalán rompió la igualdad con un tanto en el 87'. Para nada pareció que acabase de aterrizar en la isla, pues demostró ser un futbolista especial, aprovechando una buena asistencia de Loiodice para, con sangre fría, mandar el balón al fondo de la red.

No en vano fue la apuesta invernal de un conjunto pio pio que sueña con el regreso a Primera División. "Es mi debut soñado. Desde que pude venir a Las Palmas no lo pensé. Es un club histórico y estoy muy ilusionado", confesó un Estanis eufórico. "Muy contento por poder ayudar tan rápido al equipo y en el gol me da un pase perfecto Enzo. Sabíamos que era un campo complicado a pesar del momento del Zaragoza y empezamos bien el año", añadió.

Su incorporación aporta aire fresco al ataque de la UD, donde apunta a formar una sociedad interesante con Jesé y Jonathan Viera. Luis García demandaba un perfil que pudiese dar un salto de calidad en la plantilla y, tras su ilusionante debut, Estanis Pedrola es el hombre que el técnico amarillo andaba buscando.

Con contrato hasta 2027, no estaba gozando Estanis de un rol protagónico en el club genovés: 158 minutos repartidos en siete encuentros de la Serie B. Tampoco ayudó la lesión muscular que le mantuvo mes y medio en la enfermería. Venía, asimismo, de encadenar ciertos contratiempos físicos que frustraron su préstamo al Bolonia. Como mínimo, cerró una 24/25 agridulce con la conquista de la Coppa Italia.

El Barça, sin opciones

El FC Barcelona se guardaba un as bajo la manga con Estanis. Conservaba el 50% de una futura venta y una opción de recompra tasada en siete millones... que caducó con el cierre del año 2025. El extremo de Cambrils llegó a La Masia en verano de 2021 tras pasar por el fútbol base de Espanyol y Reus y, una vez pudo dar el salto al primer equipo, llegando a debutar a las órdenes de Xavi Hernández, se marchó cedido a la Sampdoria en 2023.

Estanis Pedrola, durante un partido de Serie B con la Sampdoria / Instagram

Un año más tarde, la 'Samp' abonó tres millones de euros para hacerse con los derechos del futbolista, que vivió un breve préstamo al Bolonia la pasada 24/25. Ahora, tiene ante sí la oportunidad de reivindarse en una UD Las Palmas que aspira a hacer cosas muy bonitas esta campaña.