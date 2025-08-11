El Estadio de Gran Canaria arranca su reforma de cara al Mundial 2030 con la licitación de las demoliciones

Arranca la cuenta atrás para una de las transformaciones más esperadas del deporte grancanario. El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes (IID), ha abierto el proceso de licitación para seleccionar a la empresa que llevará a cabo la primera fase de las obras en el Estadio de Gran Canaria, casa de la UD Las Palmas.

La licitación, valorada en 804.432 euros, contempla una intervención que dará comienzo a finales de este año -o, como máximo, a inicios de 2026- y que consistirá en la demolición controlada de la torre este del Estadio de Gran Canaria. Así, la actuación marcará el punto de partida del plan de modernización, que cuenta con una inversión estimada cercana a los 100 millones de euros, vinculado a la candidatura de España como sede del Mundial de Fútbol 2030.

La demolición de la infraestructura afectará a 3.360,45 de los 5.994,20 metros cuadrados de superficie construida y se ejecutará mediante técnicas controladas, utilizando maquinaria especializada, herramientas manuales y robots de demolición teledirigidos. Este procedimiento permitirá preservar la estabilidad del resto de la estructura y garantizar la operatividad del estadio durante toda la obra.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, subrayó que la apertura del proceso «marca un punto de partida fundamental para la reforma integral del Estadio de Gran Canaria» y refleja «la voluntad del Cabildo, del IID y de la ciudadanía grancanaria de contar con una instalación deportiva de vanguardia, tanto a nivel insular como nacional».

Romero destacó que, una vez adjudicada la empresa responsable de estas primeras demoliciones, «se continuará con el resto de actuaciones previstas, que deberán licitarse siguiendo los más estrictos criterios técnicos y de transparencia».