Enzo Loiodice sobre su continuidad en la UD Las Palmas: «Solo estoy concentrado en esta temporada, luego ya veremos»

Enzo Loiodice, uno de los capitanes de esta UD Las Palmas, prefiere centrarse en lo que va a ser esta campaña que en su propio futuro a pesar de que su vinculación con la entidad amarilla expira el 30 de junio de 2026. «Es cierto que me queda un año, pero solo estoy centrado en esta temporada, luego ya veremos y hablaremos con el club. Este año me quiero centrar en jugar, competir y disfrutar», aseveró el mediocentro galo al exponer sus pensamientos acerca de su continuidad en la Isla.

Aunque el próximo verano pueden pasar muchas cosas, el presente expone a un futbolista, el parisino, maduro y que considera que este equipo está en el camino «correcto; estoy convencido de que los resultados van a llegar porque estamos jugando con nuestro estilo y nuestra identidad propia, y eso es lo más importante».

En ese sentido, aseguró que en estas primeras fechas del campeonato a los grancanarios les está faltando «matar los partidos un poco antes. El equipo está generando muchas ocasiones, pero no veo a mis compañeros nerviosos por no estar convirtiendo, los veo tranquilos. Es verdad que contra el Andorra y la Real B nos ha podido faltar algo de contundencia, aunque el otro día nos llevamos los tres puntos y es con lo que al final te tienes que quedar».

La confianza de Luis García y la competencia en la medular

Por otra parte, el mediocentro galo también explicó que la presencia de Luis García Fernández la ha ayudado mucho a recuperar la confianza perdida el curso pasado, algo por lo que señaló que valora mucho los «minutos que estoy teniendo. El míster me está dando confianza y es diferente al año pasado. Creo que es muy importante para mí y para todos tener partidos seguidos para coger la confianza. Sabemos que tenemos un objetivo, pero hay que mantener la cabeza fría y, como hace tres años, pensar que la temporada es larga; debemos saber cómo enfocar cada partido».

De ese modo, Loiodice destacó que la competencia en la posición de mediocentro está siendo muy «alta. El nivel en los entrenos es muy alto y en los partidos también. Me siento cómodo con Cedeño, Amatucci e Iñaki; los tres son muy buenos, aunque es verdad que son jugadores con perfiles diferentes».

Asimismo, no dudó a la hora de explicar que las rotaciones del técnico asturiano, que no ha repetido un solo once en cinco encuentros, suponen un plus para la plantilla dado que todo el mundo puede «jugar y eso hacer que todo el mundo esté conectado. El míster prepara cada partido de forma diferente según las características del rival; contamos con jugadores que son diferentes».

Leganés, una salida complicada

Más allá de lo que ha sido la UD en estas semanas de arranque de competición, el 12 amarillo habló sobre el Leganés, próximo rival insular a domicilio. El francés aclaró que este choque es una buena «oportunidad» para demostrar lo buen equipo que es Las Palmas en este momento, remarcando que espera un duelo de mucha «intensidad ante un rival que estaba en Primera División el año pasado». A pesar de ello, matizó que es temprano para pensar que en un partido como este pueda servir de termómetro. «Creo que es pronto para decir que este choque es tan decisivo para evaluar nuestro momento; vamos a ir a por la victoria, pero si empatamos o perdemos no pasa nada porque vamos a seguir creciendo. Desde el principio del curso veo que el equipo está creciendo con buenas sensaciones y confianza. Va a ser un buen test, pero no uno decisivo», argumentó uno de los capitanes isleños.

Ante esa cuestión, Loiodice acentuó que es pronto para hablar de favoritos o de candidatos, subrayando que ganando dos o tres partidos cualquier equipo se puede «plantar arriba. Solo vamos cinco jornadas y la temporada es muy larga. No veo a un equipo por encima del resto; nos vamos a jugar el ascenso hasta el final».

Por último, habló sobre un Jonathan Viera al que conoce bien de sus etapas anteriores en Las Palmas. Enzo quiso resaltar que el 21 es «el mismo» de siempre, aunque especificó que ha llegado con mucha «humildad; Viera tiene personalidad y es también uno de los capitanes del equipo. La gente tiene que aprender de él porque tiene mucha experiencia y está aquí para ayudar a que el equipo suba».

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas