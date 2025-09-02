Enzo e Iñaki piden paso ante el agujero en la medular de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas estará huérfana en El Plantío (domingo, 15.15 horas Dazn). Con las ausencias de Edward Cedeño y Lorenzo Amatucci, con compromisos en sus respectivas selecciones, Luis García tendrá que rearmar el once titular ante el Burgos. En la recámara, tocan a la puerta Enzo Loiodice e Iñaki González, dos piezas que apuntan a posibles opciones para cubrir las vacantes del panameño y el italiano. En lo que va de curso, el francés ha disputado 210 minutos, con dos titularidades y una suplencia. El canterano, por su parte, disfrutó de minutos durante la pretemporada y llegó a destacar, pero aún está inédito en la competición oficial.

En la segunda salida de la temporada, ambos tienen posibilidades para conformar la pareja de baile en un doble pivote donde hasta ahora Amatucci, una de las revelaciones en el inicio del curso, cuenta con mando en plaza; suma 259 minutos con la elástica insular en tres partidos. Unos duelos en los que ha brillado como brújula y factor de equilibrio en el esquema del entrenador. El italiano defenderá la camiseta de la selección sub 21 de su país en los encuentros ante Montenegro, el viernes, y frente a Macedonia del Norte el martes de la próxima semana.

Cedeño, aunque ha tenido mucho menos protagonismo que su compañero, también ha dejado destellos en las intervenciones que ha tenido. En los tres partidos jugados hasta el momento por la UD, ha sumado 71 minutos. Entre sus estadísticas destacan seis recuperaciones de balón, cinco duelos ganados, 35 pases acertados y ocho pérdidas. El panameño estará con la absoluta de su país hasta la próxima semana y se medirá a Surinam, hoy, y ante Guatemala, el lunes.

La figura de Enzo

La opción de Enzo Loiodice es la que más fuerza toma para Burgos. Una figura que la temporada pasada no pudo demostrar su potencial debido a la negativa de Diego Martínez, quien no quiso apostar por él. En Primera, el francés participó solamente en 17 partidos, y a pesar de que se planteó abandonar el barco, con la llegada de Luis García cambió de opinión. Un entrenador nuevo con ideas frescas que llamó la atención del centrocampista. Este curso ha jugado los tres partidos y ha empezado a sentir la responsabilidad que tanto reclamaba el curso pasado.

El platanito Iñaki González podría ser la pareja de Enzo en El Plantío, siguiendo los pasos de Ale García. Con la idea de que los canteranos disfruten de minutos en el primer equipo, el de Badajoz está a las puertas de demostrar lo que ya hizo en pretemporada. «Estoy trabajando duro para tener un hueco en la plantilla», expresaba en una entrevista antes del comienzo de la actual temporada.

En el horizonte está una posible reaparición de Kirian y Viti, que el lunes se ejercitaron junto al resto del grupo

Aparte de estos dos posibles recambios en la sala de máquinas de cara al duelo ante el Burgos, dos nombres asoman como alternativas: Kirian Rodríguez y Viti Rozada. Ausentes en los anteriores encuentros, en los que han estado al margen del grupo recuperándose de sus respectivos problemas médicos, su puesta a punto avanza en positivo. Ambos completaron una parte del entrenamiento junto al resto de la plantilla, motivo que hace pensar que podrían estar disponibles para visitar El Plantío.

El regreso de Kirian

Si eso sucediera, la principal sorpresa estaría en el regreso del capitán siete meses después de su recaída en el linfoma de Hodgkin. «Espero volver a verlos a todos en la 2025-26, porque estoy 100% convencido de que tanto el club, como los jugadores y el cuerpo técnico nos volveremos a ver», comentó el día en el que anunció que se iba a mantener al margen de sus compañeros. Ese mismo día, el centrocampista tinerfeño de la UD Las Palmas hizo sus propios cálculos e indicó que estaría fuera seis meses, motivo que invita a la esperanza con su posible regreso.

Incógnitas en la sala de máquinas para un partido que sirve para despejar las dudas después de encajar la primera derrota de la temporada el pasado domingo frente al Málaga, y con la anterior victoria foránea en mente.