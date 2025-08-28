Enrique Clemente y la celebración del gol 'maradoniano': "Me tiré al suelo porque me faltaba el aire"

No es fácil recorrer 80 metros del campo dando once toques. Y menos aún acabar la jugada marcando el gol con el que muchos sueñan. Enrique Clemente lo hizo realidad el pasado lunes ante el Córdoba, apuntándose en la libreta del presente curso su primer gol con la elástica amarilla. "Cuando me llegó la pelota de Jonathan mi único objetivo es que volviera la pelota a Jonathan. Era el final del partido y había que defender con balón y si hay alguien que puede hacer eso a las mil maravillas es él", explica el central, reconvertido en estos partidos en lateral zurdo.

Pero Clemente, con el balón ya en los pies, tuvo que pensar rápido al ver que la defensa del Córdoba estaba tapando la línea de pase. "Intenté dividir un poco hacia adentro, vi que podía seguir, seguí. Hay un momento en el que arranco porque veo espacios... y bueno, me empecé a acalambrar, pensé que ahora no por favor que era el último esfuerzo, llegué al final, miré al portero y dije tiene que ir adentro como sea", recuerda. Clemente chutó con todas sus fuerzas y el balón cruzó la portería rival.

Tras el gol, una celebración para el recuerdo, en la que el futbolista corre hacia el córner y se tira al suelo, boca arriba y con los puños en alto. "De primera me tiré al suelo porque me faltaba el aire por todos lados. El preparador físico hasta apartó a los compañeros", comenta entre risas. "Viendo la repetición lo que más se me quedó es ver a mis compañeros a celebrarlo conmigo. Les agradezco a todos por haberlo vivido como si lo hubieran metido ellos mismos".

Los mensajes de apoyo

Unos compañeros a los que Clemente debe mucho, motivo por el que a pesar de haber recibido una cantidad de mensajes de apoyo sobre el gol, sigue quedándose con los de siempre. "Me quedo con los de mis compañeros. Al final son ellos los que viven conmigo el día a día y compartimos muchas cosas. Son muchas horas juntos".

Antes de que la visita al Nuevo Arcángel finalizara de la mejor manera para Enrique, con un gol incluido, el central protagonizó otro de los momentazos: corría la primera mitad cuando sacó un balón de la portería de Horkas, justo cuando la afición del Córdoba ya cantaba gol. En ese preciso instante, la UD ya había ganado algo.

Sin embargo, Clemente no quiere reseñar este partido de la segunda jornada de Liga como el mejor de su carrera. "Hablaba con otro compañero de que se tienen que dar muchos factores para que eso pase. No necesitábamos la victoria pero nos vino muy bien. Generamos ilusión para nosotros y a la afición. ¿El mejor partido de mi carrera? No lo sé. Pero me acordaré siempre", expresó convencido.

La llegada de Luis García

Luis García ha jugado un papel fundamental en la aparición de Enrique Clemente en el once inicial de la UD, pues el técnico ovetense ha sido el que ha puesto toda la confianza en él desde inicio de pretemporada. "Me encuentro muy cómodo con los conceptos que nos ha enseñado. Ya no es labor de uno solo, sino que hemos empezado a engranar muy bien todo lo que es el sistema defensivo. Es exigente porque tenemos que correr y hacer metros de alta intensidad, pero si los hacemos todos juntos nos ayudamos unos a otros".

"Nadie es responsable de las dos cesiones, sino yo mismo"

Sin embargo, el central de la UD Las Palmas es de los que piensa que "las oportunidades hay que crearlas, no esperarlas" y se achaca a él mismo la culpabilidad de las dos cesiones que ha encadenado estas últimas temporadas -Racing de Ferrol y Real Zaragoza-. "Nadie es responsable de las dos cesiones, sino yo mismo", comentó.

Un central reconvertido en lateral zurdo para ayudar al equipo y que ha salido bien. "El mayor número de partidos lo he hecho como central, pero me gusta analizar y ver otros jugadores. He estado hablando con gente del staff para corregir esos matices de posición. He mejorado en algunas y me faltan en otras. Analizaré más vídeos para ser mejor jugador".

La confianza del club

Este verano, su trabajo tuvo recompensa y el cuerpo técnico decidió contar con él. "Desde el principio he estado tranquilo. He hecho todo lo que está en mi mano. El míster me ha dado mucha confianza y de puertas para adentro en el club siempre me han transmitido confianza".

Una euforia colectiva que Clemente ha querido calmar: "Quiero recordar que es la jornada 2 y son 42. Queda mucho", indicó. "Me encuentro a gusto, contento y con ganas de más y más porque es solo el principio". El domingo, la UD se volverá a encontrar con su afición en el Estadio de Gran Canaria, una cita que la plantilla tiene ganas de vivir. "Tenemos muchas ganas de celebrar la victoria con la afición. Vamos a llegar en la mejor forma para el partido y estar con ellos".