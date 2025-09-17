Así es el emotivo cartel que el CD Leganés le ha dedicado a este jugador de la UD Las Palmas: "El partido más importante ya lo ganaste"

El CD Leganés ha rendido un sentido homenaje al capitán de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, que hace unos días anunció que había superado por segunda vez la enfermedad que padecía. El futbolista canario se enfrentaba a un Linfoma de Hodgkin que le obligó a apartarse de los terrenos de juego a mitad de la pasada campaña. Por eso, el club madrileño ha querido tenerle presente en el cartel anunciador del choque.

La jornada 6 de LaLiga Hypermotion ya ha empezado a jugarse. Tres días antes de disputarse el duelo entre pepineros y amarillos, el club del sur de Madrid ha querido reconocer la figura de un luchador, dentro y fuera del campo. Cada vez es más común que los equipos diseñen carteles del partido del próximo fin de semana, los cuales posteriormente se comparten en las redes sociales. Estas publicaciones incluyen elementos distintivos del club que las recibe, referencias a celebraciones próximas relacionadas con el partido o historias personales, como ocurre en este caso.

El CD Leganés homenajea a Kirian

Los madrileños han hecho un gran homenaje a Kirian Rodríguez en la presentación de su partido de este fin de semana. El club ha hecho un cartel en el que se ve al capitán de la UD Las Palmas de espaldas, mostrando su nombre y su dorsal, con el puño en alto en señal de victoria. Al fondo se ve una grada llena de aficionados del CD Leganés aplaudiendo al jugador en señal de respeto, el que se ha ganado en este y todos los campos de España.

La ilustración va acompañada de la frase: "El partido más importante ya lo ganaste" y la etiqueta #LasPalmasParaKirian, en referencia al fondo de la publicación. Además, también se incluye los escudos de ambos conjuntos y la fecha del choque.

El encuentro entre el CD Leganés y la UD Las Palmas se jugará el sábado 20 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio de Butarque. Los locales están invictos en las 5 jornadas disputadas, aunque han empatado los 4 primeros encuentros y vencieron en el último por 0-2 al Granada CF, colista de la Segunda División. Por su parte, el equipo de Luis García buscará la segunda victoria consecutiva y la tercera de la temporada.

Los otros carteles del CD Leganés

Este equipo siempre se ha caracterizado por hacer grandes presentaciones de los partidos. A pesar de su descenso a Segunda División, los madrileños han seguido manteniendo la estética y la comunicación que tanto les caracteriza. En los dos partidos anteriores que han jugado en casa, frente al Cádiz CF y al RC Deportivo de La Coruña, los pepineros han hecho carteles muy emotivos. El primero de ellos fue frente al conjunto cadista, donde comenzaron la competición brindando por una gran temporada con dos aficiones de oro en la liga de plata.

Posteriormente, frente a los gallegos hicieron una gran ilustración con una llama azul y blanco, colores de ambos conjuntos, justo cuando Galicia atravesaba un gran problema con los incendios. Para ese partido, correspondiente a la tercera jornada del campeonato liguero, el club optó por la frase: "Que la única llama encendida sea la de la pasión por unos colores" y la etiqueta #ForzaGalicia.

