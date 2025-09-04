Edu Espiau: «Me faltó cariño y confianza para poder triunfar en la UD Las Palmas»

Eduardo Espiau Hernández (1994) sabe lo que es defender la camiseta de la UD Las Palmas y también la del Burgos, próximo rival de los amarillos el domingo (15.15 horas, Dazn). Desde hace unos meses milita en las filas del Arka Gdynia polaco, un destino completamente diferente y un idioma que le está poniendo a prueba: «estoy yendo a clases de inglés después de los entrenamientos», confiesa.

Está en Polonia, pero marcando goles y vistiendo de amarillo. ¿Eso le suena, no?

La verdad que si. Es verdad que en mi año en el primer equipo con la UD Las Palmas no jugué lo que quería y no metí los goles que esperaba, pero en el filial sí. Guardo bonitos recuerdos.

Ha jugado cinco partidos de siete posibles y ya lleva dos goles. ¿Qué tal su nueva vida, le ha costado adaptarse?

Al principio la adaptación es complicada, y al no saber el idioma cuesta un poco más, pero al final el club pone de su parte y los compañeros me arroparon y me metieron en el grupo de la mejor manera. Yo los partidos que he podido jugar he tenido la suerte de marcar goles y en uno de ellos dar la victoria al equipo. Estoy contento y feliz.

Ya son muchos los canarios que triunfan fuera de casa… ¿A qué se debe?

Es verdad que cuando se sale de la Segunda División como era mi caso las ligas son diferentes. Aquí viven el fútbol diferente, allí con la segunda es todo un poco mas cerrado y aquí se abren antes, así que puede ser por eso mismo.

¿Por qué cuesta tanto a los canteranos delanteros poder triunfar en la UD?

Creo que no les dan el cariño o las oportunidades que se da a los de fuera. En mi caso, en mi posición había muchos canarios y teníamos que luchar el puesto entre nosotros, pero al de fuera se le ve diferente a cómo se ve al de casa

¿Echa de menos Gran Canaria?

Echo de menos estar con la familia y verles todos los días, pero fuera también estoy bien y cuando voy a casa lo disfruto mucho mas. Parece que soy un turista, voy a todos lados con las ganas de la primera vez.

¿Ha estado siguiendo a la nueva UD Las Palmas de Luis García? ¿Qué le parecen las nuevas incorporaciones?

Siempre les he seguido. El otro día estuve en el estadio y es verdad que han empezado bien. Contra el Málaga perdieron pero veo al equipo con ganas, gente joven que aprieta y creo que será un buen año. La Segunda es larga, cuesta y el aficionado exige, pero creo que será un año bonito para todos.

Una de las bombas del mercado de fichajes ha sido el regreso de Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, jugadores que conoce bien. ¿Qué cree que le pueden aportar a la UD este curso?

Veteranía que es lo que llevan en las espaldas, calidad y experiencia. A la UD, el tener a gente joven y a veteranos en el equipo les puede servir de mucho y en este caso tener a jugadores canarios es bueno para el club. Son dos buenas incorporaciones que van a dar muchas alegrías.

El que está triunfando es el canterano Ale García…

A Ale García lo conozco de entrenamientos, alguna vez estuvo entrenando con nosotros si no recuerdo mal. Le está saliendo un buen inicio. Es atrevido y ha tenido suerte de cara al gol. Que lo aproveche y de el máximo como está haciendo.

¿Qué cree que le faltó a usted para poder triunfar en la UD?

Que me dieran un poco mas de confianza. Era mi primer año debutando en Segunda y fue un cambio de una categoría a otra y personalmente lo noté bastante, pero a medida que salía supe como se jugaba en la competición y creo que eso fue lo que me faltó: cariño y confianza. Yo siempre tuve confianza en mí mismo, pero si no te dan minutos y sientes que estás apartado y que no cuentan contigo es difícil. No se puede demostrar cosas en diez minutos.

¿Le hubiera gustado tener en ese momento a un Luis García que le diera esa confianza?

Me hubiera gustado tener cualquier entrenador que me diera confianza. Luis García lo está haciendo y los chavales están dando su fútbol. Eso es bueno para el equipo, y para cualquier futbolista lo es todo.

Centrándonos en el presente, el domingo la UD visita El Plantío, un campo que conoce a la perfección por su pasado. ¿Quién cree que va a ganar?

En Segunda División es muy complicado, los partidos son igualados y es verdad que se enfrentan dos equipos diferentes. Veo al Burgos más compacto, juegan en casa y van a apretar arriba. La UD, en su caso, quiere tener mas el balón y buscar esos espacios entre líneas que pueda dejar el Burgos. Es complicado decir quien va a ganar pero seguro que veremos un buen partido. Yo lo voy a ver, y más tratándose de mis dos ex equipos.

¿Cuáles son las claves para ganar al Burgos?

Sobre todo salir bien en el inicio, porque en El Plantío se aprieta mucho; que no te encajen gol y sobre todo aprovechar las ocasiones. El Plantío es un campo difícil, aunque Las Palmas tiene la suerte de que van en estas fechas y no van a coger frío, que eso ya es un punto a favor. Les diría que salgan concentrados y que aprovechen las ocasiones.

¿Estaría dispuesto a volver a la UD Las Palmas? Ahora que el club está en modo traer a viejos rockeros…

Volver a casa siempre da ilusión. Ahora estoy contento y centrado, pero no voy a decir que no me gustaría volver, porque jugar en el equipo de la tierra siempre es bonito. Mi situación fue complicada porque estaba con el primer equipo en la época del Covid, cuando los estadios estaban vacíos y siempre me quedó esa cosa de que mi familia me viera en directo en el Estadio de Gran Canaria.