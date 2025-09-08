Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

DIRECTO | UD Las Palmas - Real Sociedad B

Los amarillos buscan ante los suyos una victoria que se les resiste

Aficionados de la UD Las Palmas en el encuentro ante el Málaga.

Aficionados de la UD Las Palmas en el encuentro ante el Málaga. / J.PEREZ CURBELO

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

-

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas