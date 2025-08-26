DIRECTO | UD Las Palmas - Málaga CF
Tras la victoria ante el Córdoba, los amarillos brindar a la afición la primera victoria en casa de la temporada
La Provincia
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Barça puede dar el gran golpe con Etta Eyong
- El Barça da un paso adelante para poder jugar en el Spotify Camp Nou
- Álvaro Cortés, el ‘tapado’ para el perfil que busca Flick que impresionó en Maracaná
- Vía libre para el Barça ante el Rayo
- Xabi instaura la meritocracia y provoca un terremoto en el vestuario del Real Madrid
- Oriol Romeu, clave para desencallar el mercado blaugrana
- Mercado de fichajes, hoy 25 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Rendidos a De Jong: los 15 elogios más encendidos de la gente del fútbol