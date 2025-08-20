Suscripción

DIRECTO | Córdoba CF - UD Las Palmas

Tras el empate en casa en el primer partido de liga, los de Luis García buscarán ganar ante el cuadro andaluz

Imagen de los aficionados que acudieron al último paso de la guagua por Fondos de Segura, en la previa al UD-Valencia del 3 de mayo.

Imagen de los aficionados que acudieron al último paso de la guagua por Fondos de Segura, en la previa al UD-Valencia del 3 de mayo. / LA PROVINCIA / DLP

