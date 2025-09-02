Descubre las ligas donde puede recalar Sory Kaba, sin ficha con la UD Las Palmas

Cerrada la ventana de fichajes en la liga española, llega la hora de pasar revisión al trabajo en las oficinas de la UD Las Palmas. Después de más de tres meses de negociaciones desde que se consumara el descenso de categoría, Luis Helguera y su equipo han firmado once altas y dado de baja a diez jugadores, a falta de encontrarle acomodo a Sory Kaba en una de las competiciones en los que la ventana de fichajes esté abierta.

Teniendo en cuenta que al delantero guineano no se le puede dejar sin ficha profesional, Las Palmas tiene el plan de encontrarle acomodo en una de las ligas en las que permanece el plazo de fichajes abierto. La liga de Países Bajos, Brasil o Noruega echan la persiana esta noche; en Bélgica se mantiene hasta la noche del 8 de septiembre; en Arabia hasta el día 10, mientras que Turquía, Grecia y Rusia se mantiene hasta el día 11. En México se prolonga hasta el día 12, Qatar y Portugal hasta el 15 y en Emiratos Árabes Unidos es la más tardía con el 1 de octubre como fecha máxima.

La opción de que Kaba aterrizara en el Sochi de la Premier rusa perdió peso después de que el jugador no viera con buenos ojos trasladarse a Rusia. Además, Robert Moreno fue destuituido ayer como entrenador del conjunto costero del Mar Negro después de que el presidente entendiera que el técnico "no entendiera que no tenía jugadores como en el Barcelona".

Alto salario

De esta forma, tiene la Unión Deportiva un problema por delante con Sory y su altos emolumentos salariales. Esta temporada percibe 1,5 millones de euros en su ficha al haber firmado un contrato con subidas progresivas año a año cuando pactó su traspaso hace dos temporadas atrás procedente del Midtjylland.

Por ende, la dirección deportiva de Las Palmas tiene que manejarse con la situación de que los equipos que se interesen en hacerse con los servicios del africano saben que tiene que darle salida al jugador después de haberle dejado sin dorsal al cierre del plazo de inscripciones.

En caso de que no se encuentre una solución antes de que se cierren los mercados, el club insular tendrá que abonar la cantidad total que le resta de los dos años de contrato. Lo que elevaría un finiquito cercano a los 3,5 millones de euros por un jugador que no juega con la UD en partido oficial desde el 11 de mayo de 2024 contra el Mallorca.

El jugador sigue entrenando al margen para mantenerse en óptima forma física con un entrenador personal, dado que no se viste de corto para jugar un amistoso desde la estadía de la Unión Deportiva en Marbella. Situación que le ha llevado a no aceptar cualquier oferta que se le ha puesto sobre la mesa.