Dayron González, el peluquero soñador de la galaxia de la UD Las Palmas

Siempre se ha dicho que las mentes soñadoras llegan lejos. Aquellas que son capaces de visualizar lo que quieren, lo que saben que les hará felices a la larga. Dayron González Alonso (05-01-2000) es uno de ellos. Criado entre el barrio de Schamann y Escaleritas, el color amarillo siempre corrió por sus venas, más aún cuando tuvo el honor de defender el escudo de la UD Las Palmas en las categorías inferiores. Todo hacía pensar que sería una estrella, que podría llegar a algo en el mundo del fútbol, pero antes de la adolescencia todo cambió. Una lesión mermó su carrera y aunque se recuperó y volvió a los terrenos de juego, él mismo sintió que ya no era el mismo.

Pero todo pasa por algo, por lo que fue en ese momento cuando Dayron empezó a soñar. Puso a trabajar su mente, esa que a día de hoy le ha dado tanto, y quiso pulir esos dotes vocacionales que le había transmitido tanto su abuela paterna como su padre: la peluquería. Lo que comenzó con unos cortes de pelo en la azotea de su casa, con alguna que otra bronca de su madre por dejar todo lleno de pelos, terminó en lo que es hoy en día: el peluquero de la UD Las Palmas. A ello se suma una gran lista de personajes públicos como influencers, o de varios equipos de LaLiga cada vez que vienen a jugar a Gran Canaria así como Raúl Asencio, Fermín López, Dani Olmo o Iñigo Martínez.

En su local, ubicado en el barrio de Siete Palmas y con vistas al Estadio de Gran Canaria, Dayron presume de ser uno de los peluqueros del momento. Los cuadros con fotos de las estrellas del mundo del fútbol inundan el espacio, así como las numerosas camisetas y bufandas que amontona sobre las paredes. Un pequeño museo dedicado no a sus clientes, sino a los que ya se han convertido en amigos. Elásticas de Moleiro, Saúl Coco, Fábio Silva, Essugo, Januzaj, Mika Mármol o Valerón son algunos de los tesoros que amontona, aunque ya son tantos los regalos que tendría que ampliar el museo para seguir almacenando recuerdos.

El poder de las redes sociales

Hasta Mind Barber, nombre que recibe su negocio, llegan tanto famosos como clientes habituales, amigos y conocidos que han seguido al Dayron más soñador desde sus inicios, cuando sus cortes de pelo todavía no eran reconocidos. Pero rebobinemos unos años atrás, cuando este grancanario no era consciente de lo que el futuro le tenía preparado. Comenzó sus prácticas con un peluquero que había debajo de su casa, donde el corte lo cobraba a tres euros. Tras eso, saltó a la peluquería de su padre, momento en el que las redes sociales jugaron un papel importante. Subía sus cortes de pelo, hacía sus filigranas y rápidamente se hizo viral.

En su historial de cortes a futbolistas destaca el de Raúl Asencio, Dani Olmo, Fermín López o Iñigo Martínez

Teniendo en cuenta su pasado como jugador de la Unión Deportiva en las inferiores y guardando un buen recuerdo en el club, fue Tonono el que ofreció a Dayron practicar sus cortes en la Casa Amarilla, lugar en el que conoció a Moleiro, al que ahora describe como "un hermano", Pedri o Juanma Herzog entre otros. Ahí nace su vínculo con los jugadores amarillos. Una estrella disfrazada que rápidamente alzó su vuelo hacia la gloria.

Un día cualquiera, sin esperarlo ni imaginarlo, recibió una llamada de una barbería de la ciudad alemana de Colonia: querían contar con sus servicios. Dejó todo atrás y se marchó a probar suerte, pero la pandemia sorprendió su camino y a los pocos meses regresó a la Isla. Siguió con sus cortes pero Alemania quería más de Dayron, por lo que poco después volvieron a llamarle, pero esta vez para pulirse en Múnich. "No quería irme, había tenido un mal recuerdo en Colonia y les puse muchos condicionantes pensando que me iban a decir que no pero a las dos horas me escribieron para decirme que me darían todo lo que había pedido", expresa González.

Moleiro, su gran ayudante

Aprendió, se nutrió de experiencias y creció como peluquero, pero Dayron siempre tuvo claro dónde quería brillar: en casa. Volvió y tras ser un empleado externo en la que ahora es su barbería, alquiló el local y empezó por cuenta propia su aventura. Sus contactos en la Casa Amarilla fueron fiel a su corte viral, y el boca a boca entre unos futbolistas y otros hicieron que su barbería subiera de nivel. Sin embargo, según explica Dayron, Alberto Moleiro fue el que puso la semilla. Con su llegada al primer equipo comenzó a decirle a todos sus compañeros que fueran a cortarse el pelo con su amigo, y Pedri hizo lo propio cuando se marchó al FC Barcelona.

Con un corte que se sitúa en los 14 euros y los 10 los martes, Dayron González destaca por una habilidad: es capaz de cortar el pelo en apenas cinco minutos. Mima la máquina del mismo modo que regatea por los cabellos de sus clientes con la tijera y en su agenda, a pesar de estar repleta de citas, siempre tiene un hueco para el que necesita "un corte urgente". Su mente soñadora no ha dejado de crecer, y tiene previsto ampliar su negocio hasta el sur. "Me llegan personas de todos los rincones de la Isla, y aunque todavía es un proyecto, quién sabe si un poco más adelante me animo y abro otra", comenta.

Anécdotas con Araujo y Fábio Silva

En su libro imaginario de anécdotas guarda historias para el recuerdo. Algunas que prefiere guardarse para sí mismo y otras que narra con un brillo especial en sus ojos, como cuando Julián Araujo le pidió que le enseñara a hacer los degradados; cuando Fábio Silva era el alma de la fiesta en Mind Barber o cuando Moleiro se prestaba para hacer cortes que después se hicieron virales, como la raya en el corte. Un Moleiro que además prometió teñirse de amarillo y azul si la UD Las Palmas ascendía a Primera División y no cumplió. Esa se la tiene guardada Dayron, que no lo ha olvidado.

Con las metas casi cumplidas, este grancanario soñador apunta un poco más allá, y al ser cuestionado por su sueño presta su mano a los que más lo necesitan: "Yo no quiero fama, sólo quiero ayudar a los talentos canarios, que hay muchos", apunta. Sobre su etiqueta como peluquero de la UD, sólo sonríe. Para él es un halago, y para su padre y su abuela, que ahora lo mira desde el cielo, un orgullo tremendo.